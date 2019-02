Bondelaget: Veterinærinstituttet må styrkes

Denne uka kom Norges Bondelag med sine innspill til hva som bør prioriteres inn mot statsbudsjettet for 2020. Ett av innspillene går på å styrke både Veterinærinstituttet og Mattilsynet.

Det ble nylig kjent at ledelsen i Veterinærinstituttet har bestemt seg for å redusere enhetene regionalt ved kontorene i Tromsø, Trondheim og Sandnes. Det har skapt reaksjoner, også fra Bondelaget.

Jeg stiller meg spørsmålet om vi er i ferd med å ta den trygge maten og den gode dyrehelsa vi har i dette landet for gitt Lars Petter Bartnes, leder Norges Bondelag

«Norges Bondelag er bekymret for at dette kan føre til vanskeligere oppfølging ved f.eks. sykdomsutbrudd og økte kostnader for bonden. Dette kan samlet føre til svekking av norsk matsikkerhet og dyrevelferd», skriver Bondelaget i sitt innspill.

Leder for Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, utdyper:

– Signalene fra Veterinærinstituttet, fra Mattilsynet, fra veterinærene og fra posten er de samme, de har ikke kapasitet til å være til stede over hele landet. Dette bekymrer meg som bondelagsleder, og det bør bekymre norske myndigheter. Jeg stiller meg spørsmålet om vi er i ferd med å ta den trygge maten og den gode dyrehelsa vi har i dette landet for gitt. I ei tid hvor våre naboland og Norge vet at sykdommer som afrikansk svinepest vi utfordre oss i framtida, må vi bygge vår kapasitet og beredskap innen dyrehelse opp, ikke ned, sier Bartnes.

Norges Bondelag ber derfor om at bevilgninger til driftsbudsjettet for Veterinærinstituttet styrkes for å beholde et «tilfredsstillende, landsdekkende tjenestetilbud». Bondelaget ønsker også å styrke Mattilsynet gjennom økte budsjetter.