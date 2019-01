Bondelaget om tørka: – Vi bønder må bli betre til å vurdere risiko på eigen gard

Risikoen for å å få varme, tørre somrar som liknar den i 2018 er dobla på grunn av menneskeskapte klima

endringar. Det kjem fram i ein ny rapport om tørkesommaren 2018 frå Meteorologisk institutt. Rapporten slår også fast at gjennomsnittstemperaturen i perioden mai-juli 2018 låg så mykje som 3,1 grader over det som var normaltemperaturen i perioden 1961-1990. Fjorårets varmerekord låg heile 1,2 grader over den førre rekorden.

Tørraste på 99 år

Perioden frå mai til juni i fjor var den tørraste på 99 år. Det har ikkje vore så lite nedbør som det var i denne perioden sidan same periode i 1919.

– Rapporten stadfestar det vi bønder alt har merka ei stund. Vi må ruste oss for endringar i vêret og for lengre periodar med den same type vêr, anten det er tørkesommaren 2018, eller regnsommaren 2017, seier Frøydis Haugen, som er andre nestleiar i Norges Bondelag og mjølkebonde i Lindås i Hordaland.

Betre rusta

Haugen påpeikar at det er viktig å tenkje over korleis ein best kan ruste seg for dei endringane som vil kome.

– Samfunnet tar ansvar for matproduksjonen gjennom ordninga med avlingssskadeerstatning. Vi bønder må også bli gode til å gjere riskovurderingar på eigen gard ut frå det vêret vi kan vente oss.

«Om ein dyrkar grønsaker, kan det vere gunstig å dyrke ulike sortar som toler ulike typar vêr.» Frøydis Haugen, som er andre nestleiar i Norges Bondelag

Haugen viser til at bønder kan måtte vurdere å investere i vatningsanlegg eller endre på dreneringa.

Annonse

Spreie risiko

– Det kan også vere lurt å ikkje leggje alle egga i ein kurv. Om ein dyrkar grønsaker, kan det vere gunstig å dyrke ulike sortar som toler ulike typar vêr. Vi veit at det vil bli lengre periodar med tørt ver i framtida.

Haugen viser til at ho sjølv har vurdert det som for risikofylt å auke produksjonen på eigen gard gjennom meir leigejord.

– Her eg bur er det som regel ikkje tørke, men for mykje nedbør som er problemet. Mange har spurd meg og eg ikkje skal satse større og leige meir jord. Men i ein vanleg sommar er det ikkje fleire dagar med opphaldsvêr enn at eg akkurat rekk slåtten. Om vêret ikkje er på mi side, og det gjer det ikkje alltid, kan det bli vanskeleg å gjennomføre slått med meir jord.

Myrjord

Haugen meiner rapporten også gir grunn til å tenke nytt om det varsla forbodet mot nydyrking av myr.

– Det kan også vere grunn til å revurdere forbodet mot nydyrking av myr. Vi såg det i fjor at ein fekk betre avlingar i myrjord under tørken.

I rapporten kjem det også fram at skogbrannfaren i Noreg aldri har vore så ekstrem nokon gong tidlegare som han var sommaren 2018.

Meir nedbør

Eit langvarig høgtrykk var årsaken til varmebølgen. Men klimaendringane fører til høgare temperaturar. Det gir større fordamping av vatn. Det aukar risikoen for tørke.

Rapporten slår fast at klimaendringar vil føre til at temperaturen aukar. Klimendringane vil også truleg føre til at det blir meir nedbør i Noreg gjennom heile året.

Fakta Rapport om tørkesommaren 2018 Vart lagt fram av Meteorologisk institutt 4. januar. Rapporten tar for seg årsakene til tørken og fortel om kva vêr som er i vente som følgje av klimaendringane.