En gård på Høylandet i Trøndelag skal i forrige uke ha fått besøk av en bil med påskriften Dyrekontrollen, skriver Trønder-Avisa.

Sjåføren av bilen skal angivelig ha krevd å få kontrollere fjøset på gården hvor det drives smågrisproduksjon. En avløser avviste imidlertid mannen og deretter ble hendelsen meldt inn til Mattilsynet og Bondelaget.

Bondelaget i Nord-Trøndelag har etter hendelsen sendt ut en epost til sine lokallag. I eposten advarer de bønder om å slippe personer inn i fjøset som de ikke vet hvem er, blant annet av smittevernhensyn.

Hilde Selnes i Mattilsynet i Namdal sier til avisa at de er oppmerksomme på falske tilsynsmyndigheter etter Brennpunkt-dokumentaren som viste dyremishandling på svinegårder.

– Vi synes ikke noe om at noen utgir seg for å være en tilsynsmyndighet. Dersom det er en reaksjon på NRK-dokumentaren så betyr det kanskje også at man er innom flere besetninger på én dag, noe vi pleier å være forsiktige med, med tanke på smittefaren.

©NTB