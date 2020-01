Bondelaget mener klimamål kan nås uten å kutte i areal og norsk kjøtt

Klimakur 2030-rapporten, som ble lagt fram fredag, fastslår at nordmenn må spise mindre kjøtt og langt mer plantebasert kost for å få ned klimautslippene. Det vil igjen føre til store endringer i landbruket som i større grad må legge om fra husdyrproduksjon til planteproduksjon.

Ifølge rapporten vil omleggingen førte til 5.000 færre årsverk i landbruket og en reduksjon på 10 prosent landbruksareal.

Leder av Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, mener det ikke er nødvendig å kutte i norsk kjøttproduksjon for å nå klimamålene. Han peker på klimaavtalen som landbruket underskrev med regjeringen i fjor.

– Det viktigste punktet i avtalen er å forbedre produksjonen, så vi kan produsere norske ressurser på de arealene man har, med mindre utslipp, sier Bartnes til NTB.

– Dere vil lage mer klimavennlig kjøtt?

– Ja, rett og slett, kjøtt med mindre utslipp enn det vi har i dag. Det finnes betydelig satsing på forskning og teknologiutvikling i vår sektor som kommer til å svare godt på de utfordringene, sier han.

Han mener det heller er importert kjøtt som bør kuttes, og appellerer til forbrukerne:

– Vi vil at forbrukerne skal være bevisst på sin måltidstallerken. Kjøtt fra for eksempel California eller fra Brasil har et vesentlig høyere utslipp enn kjøtt produsert i Norge, som ikke er transportert langt, og med god dyrehelse og lite medisin, sier han.

Bartnes sier at på grunn av Norges topografi og klima er det krevende å erstatte husdyrproduksjon med plantebasert landbruk.