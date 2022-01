Bondelaget krever at inntektsgapet kuttes med en fjerdedel i årets oppgjør

– Vi må ha løsninger som gir best mulig uttelling for bonden, raskest mulig. Det vil si kompensasjon for strømkostnader, kostnadskompensasjonen i jordbruksoppgjøret må betales ut raskt og vi må tette gapet med minst 1/4 i år, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag, i en pressemelding.

Bakgrunnen for kravene er økte kostnader for bøndene gjennom 2021. Økte priser på strøm, drivstoff, kunstgjødsel og byggevarer har gjort det dyrere å være bonde. I oktober i fjor ble staten og bondeorganisasjonene enige om en kompensasjon til bøndene på 754 millioner kroner for økte utgifter på gjødsel og byggevarer.

Samtidig kom det også på plass en ordning for å hjelpe til med strømkostnadene både i landbruket generelt og i veksthus spesielt i desember i fjor.

– Vi må styrke strømordningen slik at den kompenserer for ekstraordinære kostnader, og den må komme i gang, sier Bjørn Gimming.

Nå forventer Bondelaget at det også vil bli gitt kompensasjon for økte utgifter i årets oppgjør, og at dette betales ut så fort som mulig.

– Vi ber om en ekstraordinær utbetaling til bonden så kjapt som overhodet mulig i år – for å gi sikkerhet for bonden for kostnadene som løper nå, sier Gimming.

Han peker på at før man kan snakke om å tette inntektsgapet mellom bønder og andre arbeidstakere i Norge, må disse utgiftene kompenseres. Samtidig mener han tettingen av gapet må starte i 2022.

– Vi må starte tettingen av gapet i år, med minst en fjerdedel.