Bondelaget ber statsministeren sørge for at bjørn i Bardu blir felt

Ifølge Norges Bondelag er dette tredje sommeren at den samme binna tar sau i et beiteområde i Bardu i Indre Troms. De har nå sendt brev til statsminister Erna Solberg (H) der de ber henne om å sørge for at bjørnen felles eller bedøves og transporteres ut av området.

– Det er en fortvilet situasjon for bøndene. Her skal sau og beitedyr være prioritert. Denne saken handler om mer enn bare Bardu. Hvis Stortingets vedtak om beiteprioriterte områder skal ha reelt innhold, må angrepene på beitedyr stoppes. Derfor ber vi statsministeren gripe inn og sørge for at det blir en løsning i dette området nå, sier Bondelagets leder Lars Petter Bartnes.

"Norges Bondelag ber statsministeren sørge for at det blir iverksatt felling av bjørn i beiteprioritert sone i Bardu kommune slik at beitebruken sikres mot rovdyrangrep. Alternativt ber vi om at bjørn bedøves og transporteres ut av området. Det er viktig at nødvendige tiltak iverksettes raskt slik at dyrelidelser og belastningen for beitebrukerne blir minst mulig", skriver Bartnes i brevet til statsminister Solberg.

Skal tas ut raskt

Bondelaget viser til rovviltforliket fra 2011, der det blant annet heter at dyr som gjør skade på beitedyr i prioriterte beiteområder, skal tas ut raskt.

– Norges Bondelag krever at rovdyrforvaltningens praksis med å avstå fra skadefelling når bjørn dreper og skader sau i beiteprioriterte soner, må stanse, heter det i brevet.

Bardu kommune har søkt om tillatelse til å felle bjørnen, men Miljødirektoratet avslo søknaden med begrunnelse i at bestandsmålet for bjørn ikke er nådd. Det mener Bondelaget skaper økt konflikt og svekker tilliten til myndighetene.

Bondelaget skriver i brvet at de krever at praksisen som er i dag blir endret.

To statssekretærer fra regjeringen, Maren Hersleth Holsen (V) i Klima- og miljødepartementet og Widar Skogan (KrF) i Landbruks- og matdepartementet, besøkte nylig sauebønder i Bardu.

Widar Skogan sa etter møtet at han møtte frustrasjon og tillit som er borte.

Vil flytte eller felle

Etter å ha besøkt Bardu kunne ikke statssekretær Widar Skogan (KrF) si noe om klagesaken, ettersom den fremdeles er til behandling. Han er derimot klar på at binna må ut av området.

– På et mer generelt faglig grunnlag har jeg sagt at når samme individet for tredje år på rad er inne i beiteprioritert område og dreper sau, så må skadegjøreren ut i henhold til rovviltforliket, sier statssekretær Widar Skogan.

Skogan mener det finnes tre måter å løse situasjonen på: Et uroprosjekt hvor man prøver å jage binna ut av området, bedøve og transportere den bort, eller skyte den.

– Vi kan ikke ha en vedvarende skadesituasjon i et beiteprioritert område. Det undergraver hele den todelte forvaltningen. Jeg er såpass tydelig fordi det er samme individet som har påført skade for tredje år på rad, sier han.