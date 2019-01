– Det var flaks at vi fikk ut alle dyra. Det er ikke noe annet å si om det, sier Snorre Løvstad.

Gårdbrukeren står sammen med brannvesenet og ser på røyken som fortsatt stiger opp fra det som en gang var et båsfjøs. Nå er det bare brannruiner igjen etter at så godt som hele fjøset ble flammenes rov. Til alt hell ble alle de rundt 50 kyrne reddet ut. Nå står de i en innhegning på nedsiden av fjøset.

Gnistene sto over taket

Fortsatt flammer det opp enkelte steder. Litt over fire timer tidligere ljomet brannalarmen over tunet.

– Jeg våknet med en gang, og ropte til kona at hun måtte kommes seg opp. Så ringte jeg 110. Deretter gikk det slag i slag, sier gårdbrukeren til Nationen.

Kort tid etter at brannalarmen hadde gått tidlig torsdag, var fjøset overtent. Løvstad sier han var redd for bolighuset som bare ligger noe få meter fra fjøset.

– Gnistene sto over taket til huset vårt. Da brannvesenet kom prioriterte de hovedhuset og skumla taket i frykt for at det skulle ta fyr, sier han.

Som en eksplosjon

Med god hjelp av avløseren og to naboer tok Løvstad seg inn i fjøset. Kort tid etter var hele bygningen overtent.

– Det var som en eksplosjon. Det gikk så raskt, og det var nok bare snakk om et halvminutt etter det siste dyret var ute til alt var overtent, sier han.

Gårdbrukeren er naturlig nok sterkt preget av hendelsen, men samtidig er han glad for at de godt og vel 50 kyrne ble reddet ut i sikkerhet. Brannvesenet er fortsatt på plass med flere biler, og det spyles vann på brannruinene. En liten gravemaskin brukes for å løfte opp materialer slik at vannet kan trenge ned til steder der det muligens fortsatt ulmer.

Kyrne sto fast i båsene

Gårdbruker Løvstad sier det var flere heldige omstendigheter som gjorde at brannen ikke fikk et verre utfall. Blant annet startet brannen i enden der dyrene ikke oppholdt seg.

– Jeg er glad dette var et båsfjøs. Om det hadde vært en løsdriftsfjøs hadde kyrne kanskje oppholdt seg over et større område inne i fjøset, sier han.

På den siden der kyrne sto var det også en utgang. Dette gjorde sitt til at det var kort vei til evakuering og frisk luft. Men det var langt fra enkelt å få dyrene ut. De sto nemlig i hver sin bås. Det var også på hengende håret at de siste dyrene kom seg sikkerhet. Inne i fjøset var det også helt mørkt og vanskelig å orientere seg.

– Dyrene satt fast i båsene og det var mye styr, men jeg fikk dem ut med god hjelp fra avløseren og to naboer, sier Løvstad.

Glad han hadde evakueringsplan

Løvstad er glad han hadde utarbeidet en evakueringsplan i tilfelle brann. Denne satt som spikret, og ble fulgt til punkt og prikke.

Han berømmer også naboer og brannvesenet for raskt å komme til for å hjelpe. Ifølge brannvesenet gikk alarmen 06.25. 12 minutter senere var de på plass og begynte slokkingen. Løvstad antar at det tok mellom 15 og 20 minutter på å få ut alle dyrene. Han har ingen anelse om hva som kan ha forårsaket brannen.

– Det overlater jeg til brannvesenet å finne ut av, sier han.

En del av kyrne skal nå omplasseres hos naboer. Men flere skal også slaktes.

– Det er naturlig at noen av dyrene slaktes. Det står på planen for vinteren, så da er det mest naturlig å gjøre dette nå, sier han.