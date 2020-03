Bonde- og småbrukarlaget vil styrke evnen til selvforsyning

Norsk Bonde- og Småbrukarlag påpeker at bøndenes rammevilkår har vært for magre over flere år.

– Vi har ikke en matprodusent å miste! skriver lagets fylkesledermøte i en uttalelse der de samtidig uttrykker forståelse for at jordbruksforhandlingene ikke blir gjennomført som vanlig i år.

Bonde- og Småbrukarlaget oppfordrer til at det jobbes fram en plan for å løfte inntektene til landbruket til et gjennomsnittsnivå i løpet av fem år.

Annonse

I uttalelsen ber de også om flere tiltak for å dempe risikoen og trygge forsyningen av for norsk mat, også ved å styrke landbrukssamvirkene med sine ordninger som mottaksplikt og prisgaranti for varer bøndene leverer.

– I en situasjon med pandemi må vi sikre oss at befolkningen har nok mat. Norske bønder er klare til å bidra med dugnad. Landbrukssamvirket med sitt samfunnsansvar er en del av samme dugnaden, uttaler fylkesledermøtet videre.

Bonde – og småbrukerlaget lanserer samtidig en «klima- og sjølvbergingspakke», der hensikten er å redusere klimagassutslippene og øke selvforsyningsgraden.

(©NTB)