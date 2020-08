Tirsdag måtte han møtte han i Hallingdal tingrett. Han nekter straffskyld, skriver avisa Hallingdølen.

Mattilsynet var på inspeksjon 31. januar i fjor. Over et halvt år tidligere, 16. mai 2018, hadde bonden kjørt inn et lass med reststoff fra et biogassanlegg ned i gjødselkjelleren.

Les også: Kafékjede utfaser bruk av hurtigvoksende kylling

Bonden forklarte at det utviklet seg til en dødelig gass. Dagen etter skal han ha oppdaget de døde dyrene.

– Det var helt stille i fjøset, det var ikke noe som rørte på seg, sa han i retten.

Påtalemyndigheten mener derimot at dyrene døde av dårlig stell.

Bonden: – Var i sjokk

Det var en seniorinspektør i Mattilsynet som fant de døde dyrene i januar i fjor.

– Det var masse rot, en kalv lå halvveis ute av moren – og så alle de døde dyra. Det var et sterkt syn som har plaget meg lenge. Jeg tenker på hvordan de hadde det før de døde. Det var møkk i binger og på dyr, det er ikke ofte en kommer ut for slik, sa inspektøren under rettssaken, ifølge Hallingdølen.

Annonse

Les også: Rødt lys for Dyrevernalliansen

Bonden forklarer at han ikke varslet fra om gjødselulykken fordi han fikk sjokk og var helt lammet. Han ville heller ikke plage naboen.

– Det var varmt i 2018, det ville lukte og jeg ville skåne naboen. Jeg håpte på regnvær, så jeg kunne ta de opp på en ordentlig måte.

Krever frifinnelse

Mattilsynet fant under en senere inspeksjon knokler og kranier til åtte sauer som hadde dødd på et annet tidspunkt. De kan ha vært blitt skadet av storfe tidligere, forklarte tiltalte.

Sju av dyrene ble sendt til obduksjon til Veterinærinstituttet. De var avmagret og skitne, og de kan ha spist avføring i mangel på mat, viste analysen. Patolog Helene Wisløff kunne samtidig ikke utelukke at de døde av gjødselgass.

Les også: Grønt lys for dårlig dyrevelferd

Påtalemyndigheten krever ti måneders fengsel og at bonden får forbud mot å drive dyrehold inntil videre.

Gårdbrukerens forsvarer, Sindre Løvgaard, krever derimot full frifinnelse. Han sier at det var kritikkverdig og dumt av tiltalte å ikke melde ifra om de døde dyra, men at det ikke er en del av tiltalen.

Dom i saken faller 2. september.