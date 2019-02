Bonde må betale nesten 5 millioner etter at kvinne ble trampet i hjel av kyr

En domstol i Innsbruck dømte bonden til å betale 490.000 euro eller 4.780.000 norske kroner til kvinnens enkemann og sønn, skriver Farmers Weekly.

Hendelsen i de østerrikske alpene skjedde i 2014 da kvinnen var ute på tur med hunden sin. Kyrne skal ha trampet ned kvinnen i et forsøk på å beskytte kalvene mot hunden, ble det forklart i retten.

Bonden hevdet selv at han hadde satt opp et skilt med advarsel, men dommeren mente bonden hadde vært uaktsom og at beiteområdet burde vært bedre inngjerdet.

Den lokale jordbruksforeningen mener boten er en trussel for bønder i Alpene, og mener det vil sørge for at færre tørr å slippe dyrene sine ut på beite.

Foreningen mener også at tvungen inngjerding av beiteområder vil bety slutten for mange bønder.

Bøndene i alpene tjener i snitt 20.000 euro i året, noe som tilsvarer i underkant av 200.000 kroner i året.