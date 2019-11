Bonde må betale 60.000 til naboene på grunn av lukt fra kuruker

Etter en ti år lang kamp ble bonden til slutt idømt å betale 8000 euro, drøye 80.000 kroner, av domstolen. Gjennom seks generasjoner har gården i Sør-Frankrike drevet med oppdrett.

For omtrent ti år siden begynte naboene å bli lei av at bonden lagret høyballene så nærme husene deres, noe som sørget for “sterk, irriterende lukt”. I det samme bygget holdt også kyrne til bonden til, og oppbyggingen av avføring fra kyrne sørget for ekstrem lukt som plaget naboene.

Bonden ble i domstolen dømt for å ha plaget naboene, skriver avisa The Guardian. De skriver det er sjeldent bønder eller andre personer som er oppvokst på landet taper rettssaker mot byvante mennesker i Frankrike.

Annonse

Både flokker med ender og gjess, bråkete høner og frosker har tidligere blitt forsøkt fjernet juridisk, uten at det har ført gjennom.

Men i denne saken ble det bonden som gikk tapende ut. Han må nå betale 60.000 kroner i erstatning til naboene og 20.000 i saksomkostninger.

I dommen står det at det ikke er uvanlig å bli konfrontert med lukt fra landbruket, men det påpekes at kuavføringen var plassert nær naboene. “Praktisk talt under kjøkkenvinduet”, står det i dommen. I tillegg er ikke bygget hvor kyrne er, autorisert for bruk til oppbevaring av levende dyr.

Bonden selv kaller dommen for idioti.