Bonde Halvor Sveen fikk besøk av Sophie Elise

I en miniserie som heter Sophie Elise tester Norge, som går på TV 2 Sumo, skal de kjente bloggeren møte mennesker med andre meninger enn seg selv, eller som lever helt annerledes. I episoden som slippes mandag 2. september møter hun en bonden Halvor Sveen.

Uenige

Innspillinga av episoden skal ha skjedd i juni, melder Østlendingen.

– Hun mente jeg ikke kunne være glad i dyra mine om jeg sendte dem på slakt, sier Halvor Sveen til Østlendingen.

– For meg er det vanskelig å endre mening fordi jeg er vegetarianer, og ikke vil at man skal spise eller drepe dyr. Men det var viktig for meg å gå inn i den situasjonen med respekt for Halvor og hans liv, og det han driver med, sier Sophie Elise Isachsen til TV 2.

Farmen-vinner

For mange er Sveen kjent som tidligere Farmen-vinner og ivrig deltaker i rovdyrdebatten.

Annonse

– Hvis du har gjort så godt du kunne for dyra dine, men likevel må avlive dem fordi de er skamfert av rovdyr og noen kommer og sier at du ikke er glad i dem – da er du på tynn is, sier Sveen.

Han forteller til TV 2 at de to var uengie i spørsmålet om rovdyr.

– Hun mente at man burde holde beitedyra under oppsyn døgnet rundt, men med lønnsnivået i Norge er det umulig å ansette gjetere, sier Sveen til kanalen.

Da de to skulle inn i beiteområdet til kyrne hans fikk de melding om at det var blitt observert bjørn.

– Det var veldig spennende, først og fremst, fordi det er langt fra mitt liv til vanlig. Det er én ting å sitte og snakke om det, men noe helt annet å faktisk oppleve det, sier Isachsen til TV 2.

– Som veldig glad i alle dyr, så er jeg veldig glad i bjørn og ulv også, selv om det er en ærefrykt, fortsetter hun.

Glad for besøket

Selv om de ikke er enige i spørsmål om verken kjøttproduksjon eller rovdyr forteller bonden Sveen til TV 2 at han er glad for besøket.

– Jeg setter pris på at hun dro fra Oslo til landsbygda for å få et mer nyansert inntrykk. Jeg tror absolutt at hun fikk en større forståelse for livet vi lever. Det er ikke mange måter å tjene penger på her på bygda, og derfor har vi valgt å satse på utmarksbeite og kjøttproduksjon. Selv om hun kanskje ikke endret syn på dette med ulv og rovdyr, så skjønte hun kanskje litt mer av situasjonen vår, sier han.