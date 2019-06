Bonde dømt for manglende fôring og beite

Mannen er opprinnelig fra et annet europeisk land. Han overtok et gårdsbruk med storfe i 2009, uten noen tidligere erfaring med slik virksomhet, skriver Rett24.

Han er dømt til seks måneders fengsel i Namdal tingrett, hvorav to måneder betinget, for manglende stell av dyrene. I tillegg forbys han inntil videre å ha produksjonsdyr i næringsmessig husdyrdrift.

Tiltalen ble tatt ut etter at Mattilsynet avdekket at dyrene var underernært på grunn av for dårlig fôr. I tiltalen skriver påtalemyndigheten at bonden heller ikke sørget for at buskapen «fikk mosjon og velvære ved at han unnlot å slippe dyrene ut på beite i sommerhalvåret».

Etter storfeforskriften skal kyrne være ute på beite minimum åtte uker hver sommer.

Mannen forklarte i retten at han hadde kuttet ut kraftfôr fordi dyrene ble syke av det, og at han hadde forsøkt å kompensere med en kombinasjon av grønt gress, bananer og epler. Dette var ikke vellykket.

I dommen bemerkes det at bonden etter rettens mening skulle kvalifisere til soning med elektronisk fotlenke.