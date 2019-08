Bonde blir ikke straffet for å ha skutt ulv

Det var i juli at bonden i Sør-Odalen skjøt en ulv som, ifølge han selv, jaget sauene hans på beitet.

Han meldte selv om skytingen til politiet som satte i gang en etterforskning for å finne ut av om det virkelig var snakk om nødverge. Politiet opplyste da i en pressemelding at det ikke var funnet død eller skadd sau i området, noe bonden selv mente var feil.

I loven står det at det er mulig å skyte ulv og annet vilt dersom "det må anses påkrevd for å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade på person. Eieren, eller en som opptrer på vegne av eieren, kan avlive vilt under direkte angrep på bufe, tamrein, gris, hund og fjørfe."

Henning Klauseie, politiadvokat i Innlandet politidistrikt forteller at saken nå er henlagt på grunn av bevisets stilling.

– Saken er nå ferdig behandlet, og er henlagt på grunn av bevisets stilling. Vi har kommet fram til at det bevismessig ikke var grunnlag for å ta ut tiltale.

Utelukker ikke straffbart forhold

Politiet har derimot ikke kunnet konkludere med at det ikke har skjedd noe straffbart.

– For å henlegge med at det ikke har skjedd noe straffbart må bevisene tydelig tale for at det ikke har skjedd noen straffbart. Den konklusjonen kan vi ikke trekke.

Bonden er ikke fornøyd med at politiet ikke kommer fram til at han ikke har gjort noe galt.

– Jeg velger å klage på avgjørelsen. Det handler om prinsippet, for jeg har ikke gjort noe galt. Jeg har avverget et angrep på budskapet mitt. Jeg ser ikke hva jeg skulle gjort annerledes, sier han.

Etterforskningen har gått ut på å avhøre vitner og siktete, gjennomføre åstedsundersøkelser og å undersøke ulven, opplyser Klauseie.

Prøve å skremme

Ifølge bonden skal han ha skutt ulven etter flere forsøk på å skremme den bort. Både han og kona skal ha ropt og sparket etter ulven, men den fortsatte jakten på sauene som beiter like utenfor gårdsplassen.

– Jeg får ikke forklaring på hvorfor den ikke kan henlegges som intet straffbart forhold. Innsyn i saken er det kun jeg som får, og jeg har lest sakspapirene. Politiet har brukt seks uker på å avgjøre noe jeg måtte avgjøre på sekunder. Det skjer veldig fort og blir veldig intenst, sier han.

Bonden fortalte tidligere til Nationen at han hadde planer om å avslutte saueholdet alt før ulveangrepet. Samtidig jobber han i et annet firma, hvor han frykter denne saken kan gi utslag.

– Jeg har god tro på at det skal bli henlagt som intet straffbart. Dette står på rullebladet mitt, og jeg jobber i et firma der det noen ganger kreves politiattest. Jeg vet ikke om dette vil påvirke det.

Han forteller at han har fått støtte fra flere bønder som reagerer på at det i det hele tatt ble en sak mot bonden.