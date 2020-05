Bollestad om salg av Statskog: – Det er ingenting i veien for at lokale skogeiere kan gå sammen om å by på større eiendommer

Arbeiderpartiet hadde i april ett forslag oppe til behandling i Stortinget om å stoppe nedsalg av Statskog. Forslaget ble nedstemt, og i ettertid sendte stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (Ap) et skriftlig spørsmål til landbruksminister Olaug Bollestad (KrF).

– Vil landbruksministeren, etter debatten i Stortinget 22. april om salg av statens skoger, ta et initiativ overfor Statskog slik at arrondering og salg av teiger ivaretar intensjonen om å styrke det lokale eierskapet blant annet ved at skogeiendommer som selges ikke er så store og dyre at det utelukker muligheten for lokalt eierskap?, spør Sandtrøen.

Landbruksministeren skriver i sitt svar at det er Statskog sitt ansvar å ivareta foretakets interesser innenfor de rammene som er satt for virksomheten, og på den måten sikre fellesskapets verdier.

– Det er ingenting i veien for at lokale skogeiere kan gå sammen om å by på større eiendommer med mål om å dele disse opp for å forbedre arronderingen av sine eksisterende eiendommer etterpå. Det vil så være opp til kommunen, gjennom konsesjonsbehandlingen, å vurdere om dette vil bidra til en god utvikling av landbrukseiendommene, skriver Bollestad i sitt svar.

Borregaardskogene

Det hele startet med at Statskog i 2010 kjøpte 1,1 million dekar skogseiendom fra Orkla. Skogen er bedre kjent som Borregaardskogene. Kjøpet krevde et låneopptak på 475 millioner kroner, og det ble da bestemt at Statskog kunne selge inntil 600.000 dekar for å finansiere lånet.

Debatten i Stortinget onsdag gikk ut på om ytterligere 150.000 dekar, altså opp til 750.000 dekar til sammen av denne skogen, kan bli solgt. Til nå har 540.000 dekar blitt solgt.

I sitt spørsmål til ministeren skriver Sandtrøen at Arbeiderpartiet vil stanse privatisering av Statskog.

– Stoltenberg II-regjeringen sikret Norge mer felles eierskap til skog gjennom et kjøp av Borregaardskogene. Lånet som finansierte og sikret mer felles norsk skog, skulle nedbetales gjennom arrondering og salg av spredte teiger. Arrondering betyr for eksempel at en mindre skogteig kan legges til en lokal skogeiendom som ligger rett ved siden av. Det statlige lånet på 475 millioner er nedbetalt, og salget av skog bør stoppes.

– Men det viser seg at nesten 30 prosent av de 540 000 dekarene som nå er solgt fra Statskog, har endt opp hos aksjeselskaper eller personer som bor andre steder enn der skogen ligger, skriver Sandtrøen.

– Mer effektiv drift

– I retningslinjene går det blant annet fram at nedsalget skal resultere i en bedre arrondering for Statskog SF og lede til en mer effektiv drift, og at foretaket skal søke å nå høyest mulig pris for eiendommene, skriver Bollestad i sitt svar.

Hun påpeker også at da dette ble vedtatt i 2011 var flertallet i næringskomiteen fornøyd med at det ble lagt opp til et omfattende arronderingssalg.

– I den rødgrønne regjeringens forslag til Stortinget er det vist til at slikt arronderingssalg kan bidra til å styrke næringsgrunnlaget for private skogeiere, kommuner og allmenninger.

– Det ble også forutsatt at inntektene fra salget skulle brukes til nedbetaling av det statlige lånet på 475 mill. kroner, uten at omfanget av salget på noen måte var knyttet til størrelsen på lånet. Den rødgrønne regjeringen fulgte opp ved å vedta retningslinjer for Statskog SFs arronderingssalg i 2011. Retningslinjene gir gode muligheter for å styrke lokalt eierskap, og det er mange som har benyttet seg av dette, skriver Bollestad.