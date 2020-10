Bollestad i brev: Slik blir pelskompensasjonen

I et brev til næringskomiteen på Stortinget, datert 21. oktober, skriver Olaug Bollestad at kompensasjonsordningen for pelsdyrbøndene vil være klar i månedsskiftet november/desember.

Ekspropriasjon

I brevet skriver Bollestad at hun ikke vil sende et forslag til forskriftsendring på høring, men derimot et forslag til endring av lov om forbud mot hold av pelsdyr. Forslaget vil innebære at det lovfestes rett til kompensasjon utmålt etter bestemmelsene i eksproriasjonserstatningsloven. Det betyr at bøndene vil få det som er blitt kalt "full kompensasjon".

Det var i juni 2019 at Stortinget gikk inn for et pelsforbud. Et halvt år senere var en kompensasjonsordning på plass. I februar 2020 ble derimot ordningen sendt tilbake til Landbruksdepartementet av Stortinget. Beskjeden var at ordningen måtte forbedres.

Departementet planla å sende kompensasjonsordningen ut på ny høring før sommerferien. Men etter å ha fått et brev fra Norges Pelsdyralslag, hvor de uttalte seg kritisk og delte sin bekymring over det de opplevde som hastearbeid, ble høringen utsatt.

Kritisk til lite dialog

I et brev til departementet skrev Norges Pelsdyralslag blant annet at:

"Stortingets intensjon ikke blir fulgt opp eller oppfylt i forskriften embetsverket nå forbereder for utsending. Alt tyder på at usikkerheten og de urimelige utslagene blir stående, om det ikke skjer en betydelig retningsendring nå i innspurten av arbeidet. Vi ber om at politisk ledelse i departementet griper inn og tar ansvar."

Videre skrev de at de var bekymret over at departementet ikke har ønsket en tydeligere dialog med Pelsdyralslaget.

"Vi ber om at det nå sikres at punktene over blir løst og at forskriften gjennomarbeides før den kommer", krevde de i brevet.

Har utbetalt 200 millioner

Nå varsler landbruksministeren i brevet at hun forventer å ha forslaget klar til høring rundt månedsskiftet november-desember.

"Som nevnt i mitt brev 30. juni kan pelsdyroppdrettere som allerede har avviklet, søke og få utbetalt kompensasjon etter gjeldende forskrift. Når ny kompensasjonsordning er på plass, vil de kunne søke på nytt", skriver Bollestad.

Dersom den nye ordningen legger opp til større erstatning, vil oppdretterne få utbetalt differansen.

Leder i næringskomiteen og stortingsrepresentant for Senterpartiet, Geir Pollestad, sier han forventer at ordningen nå raskt kommer på plass.

– Det er en forutsetning at den nye ordningen gir bøndene full dekning for det økonomiske tapet. Senterpartiet kommer ikke til å slippe denne saken før den er i mål.

Ifølge Bollestad er det 68 personer som har søkt om kompensasjon, og at det så langt er utbetalt 200 millioner kroner.