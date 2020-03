Bolig totalskadd i brann på gårdsbruk

– Det ble gjennomført en kontrollert nedbrenning av huset, sier operasjonsleder Ellen Maria Brende i politiet i Trøndelag til NTB like over midnatt.

Tre av fire som bodde i tomannsboligen var hjemme da brannen startet. De ble sendt til legevakt for sjekk.

Det var en stund fare for at brannen skulle spre seg til et fjøs med 45 storfe, men det ble ikke nødvendig å evakuere dyrene, skriver NRK.

– Vi driver med etterslukking, for å sørge for at brannen ikke blusser opp igjen. Dette er et arbeid som vil pågå utover natta, sier vaktleder Frank Hansen ved 110-sentralen i Trøndelag til kanalen.

Politiet meldte om brannen klokken 15.24 lørdag.