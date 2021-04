Bjørnar er en av mange bønder som benytter seg av tjenesten til Felleskjøpet Agri

Ifølge Felleskjøpet Agri er det stor interesse for plastinnsamling i norsk landbruk. Hittil i år har de solgt 89 emballasjepresser.

– Mange av disse kundene har lang vei til nærmeste mottak. Det samme var tilfellet for de 74 pressene vi solgte i forbindelse med prøveprosjektet i fjor. Vi ønsker at flere bønder kjøper seg presse, slik at vi kan lesse fulle lass på trailerne når vi først skal hente, sier innkjøpsleder i Felleskjøpet Agri, Eskild Mork Aamodt, i en pressemelding til Nationen.

Bøndene kan levere plasten gratis til 92 ulike mottak for rundballeplast organisert gjennom Grønt Punkt, men bøndene må selv koste transporten dit.

I mars gikk Felleskjøpet Agri ut med tilbud om gratis henting av rundballeplast, hvis den er ristet ren og presset i en emballasjepresse. Det har mange satt pris på.

– Det er både praktisk, rimelig og miljøvennlig at Felleskjøpet henter brukt rundballeplast som returlast, sier Bjørnar Schei i Sandvika Samdrift på Jøa utenfor Namsos ifølge pressemeldingen.

Mork Aamodt hos Felleskjøpet Agri legger til at enkelte kommuner har valgt å dekke halvparten av kostnaden til emballasjepressa med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, såkalte SMIL-midler som blant annet har til formål å redusere forurensningen fra jordbruket.