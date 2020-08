Bilister ringer politiet om beitedyr på veien: – En del av Norge

Det skriver avisa Gudbrandsdølen Dagningen.

– Det hender at folk ringer og melder ifra om husdyr i veibanen. Dersom det er på motorvei og i tunnel og dyrene kommer brått på, så forsøker vi å få tak i noen som kan fjerne dyrene, sier Bård Einar Hoft ved politiets operasjonssentral til avisa.

Men i all hovedsak forsøker politiet å gi beskjed om at dette er en naturlig del av norsk landbruk, ifølge Hoft.

– Det kan nok være irritasjon blant bilistene, men i all hovedsak går dette bra, og vi forklarer at dette er en del av Norge og norsk husdyrhold, sier han.

Hver sommer er det mange drøvtyggere i fjellandskap og andre beiteområder rundt omkring i landet. Ofte er det også bilveier som går gjennom disse områdene hvor sau og kyr får leve fritt gjennom sommermånedene. Ifølge GD var det onsdag lange køer i Vågå i Gudbrandsdalen på grunn av kyr som ikke ville flytte seg ut av veien.

Viktig ressurs

I Norge er beiting viktig for å utnytte fôrressursene til dyra, i og med at en liten del av arealet i Norge passer til å produsere fôr på, så får man gjennom beiting muligheten til å "spare på" den dyrka marka. Den dyrka marka kan heller brukes til å lage rundballer eller på annen måte konservere til fôr utover vinteren.

Ifølge Animalia er det om lag to millioner sauer og lam på beite hvert år, og trolig rundt 200.000 storfe, ifølge Forskning.no. Men tallet på antall kyr på beite har de siste årene gått ned. I tillegg har det blitt stadig færre melkekyr på beite, men flere ammekyr.

Skogbruk, hyttebygging og rovdyr er tre interessekonflikter som kan gå på bekostning av interessen for utmarksbeite, ifølge Forskning.no

Kjørte på to sauer

Beitedyr og trafikk kan også være farlig, dersom ikke bilistene tar tilstrekkelig med hensyn. Onsdag ble det meldt om at en mann i 70-årene hadde kjørt på en sau på Hjerkinn i Dovre. Etter en stund ringte han politiet igjen, og opplyste at han hadde kjørt på en sau til.

Politiet i Innlandet opprettet sak i forbindelse med de to påkjørslene.

Samtidig er det et problem at mange bilister ikke stopper etter at de kjører på et dyr. En undersøkelse fra Gjensidige fra tidligere i år viste at hver femte bilist som har kjørt på et dyr, valgte å ikke stoppe.

Forsikringsselskapet utarbeidet derfor en egen huskeliste dersom noen skulle være uheldig å kjøre på et dyr:

1. Stopp og observer dyret.

2. Om dyret er dødt, prøv å få det ut av veien, eller sett opp varseltrekant.

3. Om dyret er skadet, vurder skaden og prøv å se hvor dyret tar veien. Er det skadet vil det ofte stoppe og legge seg ned ganske raskt. Ikke følg etter, da det kan flykte videre.

4. Meld fra til eier, nærmeste gård, viltnemnda i kommunen eller politiet.

5. Dersom det ikke er mobildekning, merk stedet med for eksempel en plastpose, og ring og meld fra når du har mobildekning.