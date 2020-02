Bilder fra nordirsk grisehus sjokkerer

Det var tidligere i januar at dyrevernsgruppen "Meat The Victims" tok seg inn på en svinefarm i Ballymena i Nord-Irland. De filmet døde kropper og griser fulle av avføring og med store sår i overfylte svinebinger.

Gården leverte kjøtt av "Red Tractor-kvalitet", et merke som sikrer at maten er sporbar, trygg og produsert på en ansvarlig måte.

En av aktivistene skal ha sagt at dette var "noe av den verste omsorgssvikten og overgrepene jeg noen gang har vært vitne til", skriver avisa Independent.

Kort tid etter videoen og bildene ble spredt, ble gården suspendert fra Red Tractor-ordningen.

Bondelaget i området fordømte derimot gruppen som hadde tatt seg inn i svinehuset, og mente de forårsaket panikk blant dyrene ved å ta seg inn uten tillatelse.

Hevder en gris ble spist på

En aktivist sa til avisen Metro at en av grisene hadde to hull på begge sider av kroppen og ble spist på at andre griser.

– De spiste på henne mens hun levde. Hun hadde ikke engang styrke til å skrike. Hun bare klynket, og det var ikke noe vi kunne gjøre annet enn å se på det, sa hun til avisa.

Ifølge aktivistene skal de ha overvåket gården i flere uker før de slo til. Casper Hilt, en dansk aktivist som var til stede på gården og filmet, forteller til Nationen at de ønsket å vise at dyr lider også på farmer hvor de har sertifikat for god dyrevelferd.

– Det var "fluenes herre" der inne, et sant helvete, sier han.

Aktivistene ble sammen med den nordirske bonden og politiet enige om å ta med en av grisene ut av grisehuset. Den ble tatt med til et reservat. Etter dette forlot de stedet. Da hadde aktivistene vært på gården i flere timer.

– Politiet ga oss lov til å ta en gris med oss hvis vi gikk frivillig, så det gjorde vi. Vi fikk masse medieoppmerksomhet og "Red Tractor" suspenderte farmen og fjernet dyrevelferdsmerket. Slakteriet de brukte nekter nå å ta imot griser fra gården. Vi håper nå farmen blir helt lukket, sier Hilt.

Nord-Irlands myndigheter for landbruk, miljø og distriktsspørsmål (DAERA) sier de undersøker saken.

Mener saken burde vært håndtert annerledes

Bondelaget, Ulster Farmers Union, sier de mener dyrevelferden er viktig, men kunne ikke akseptere måten dyrevernerne hadde opptrådt på. De sa også at påstandene som kom fram om gården ikke reflekterer standarden på familieeide svineproduksjoner i Nord-Irland.

– Hvis det var legitime bekymringer, er det andre måter å løfte fram dette på, sier de i en uttalelse.

De legger samtidig til at de aldri forsvarer dårlig dyrevelferd, og at har diskutert saken med DAERA.

Politiet kom raskt til stedet etter at aktivistene tok seg inn på gården. De konkluderte med at det ikke skjedde noe kriminelt fra aktivistenes side.