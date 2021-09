Bergljot har hatt samme gartneri-jobben i over 70 år

Toten. Bergljot Syljulien ble født i 1924 og startet opp Syljulien gartneri langs Kolbulinna i Kolbu, med mannen sin Gunnar i 1947. Der jobber hun fortsatt.

Det er ikke bare folk i bygda som har hørt om Bergljot. Hun har vært intervjuet i flere aviser og vært på TV. Hun er snart 97 år og har ikke tenkt til å pensjonere seg noen gang.

– Det er bare hyggelig når de skriver om meg, men jeg liker ikke når de skriver skryt, sier hun.

En tynn kropp beveger seg litt forsiktig, men målbevisst mellom sekker med jord og blomster. Hun er i full gang på jobb i gartneriet og klokken er enda ikke åtte på morgenen.

Mannen hennes døde for snart 17 år siden og ble 82 år gammel. Nå er det sønnen Svein (72) som driver, med god hjelp fra mor Bergljot og noen få til. Hun har og en datter på 68 og blitt oldemor.

– Ja, tenk på det, det er veldig stas, sier hun.

Den første kjærlighets-berøringen

Hver morgen setter hun seg i bilen og kjører de rundt fem hundre meterne bort til gartneriet. Hun er på plass klokken åtte. Før bodde hun i det hvite huset som står rett ved gartneriet. Det var hun og mannen som bygget det for 11.000 kroner i 1952, nå bor sønnen der.

Hun setter giret i andre for å dra på litt opp bakken til jobben sin.

– Mannen min døde da jeg var 80 år. Han var nok utslitt, men han likte å jobbe, han måtte jobbe, han så at han fikk til noe vettugt, sier hun.

De møttes da Bergljot var 13 år, begge vokste opp i bygda. Gunnar var nabogutten, de gikk tur sammen langs veien bort til et lite vann.

– Han sprutet litt vann på meg, det var den første kjærlighets-berøringen.

De giftet seg da hun var 22 år i 1947.

Aldri tomt for kaffe og kake

På pauserommet i gartneriet er det stille, foreløpig. Dette er ikke et vanlig pauserom hvor de ansatte kan trekke seg litt tilbake. Det er et samlingssted hvor kunder slår seg ned, skravler og får seg et kakestykke, ofte bakt av Bergljot selv.

Hver morgen setter hun fram litt pålegg og oppskåret brød, men ikke til seg selv.

– Det er frokost til sønnen min Svein skjønner du.

– Folk trengte mat, ikke pynteblomster

Det begynte med nyttevekster på noen planker med glass over, så bygget de et langt og smalt drivhus før de bygget drivhusene slik de står i dag i 1984.

De dyrket opp alle plantene selv i begynnelsen, det var ikke penger til å kjøpe inn varer. Gunnar var utdannet gartner mens Bergljot lærte seg mye selv. Hun var egentlig ikke så interessert i blomster før de startet opp.

– Men jeg fikk fort øynene opp for blomster, det er så mye fint. En hvit azalea som lyser opp i jula er grådig fint å se på synes jeg.

Uten bilen blir livet vanskelig for Bergljot. Det er den som frakter henne til og fra jobben. Hun har nettopp fått fornyet sertifikatet for ett år til. Previous Next

Sakte, men sikkert fylte de gartneriet med planter, men bare nyttevekster. Folk trengte mat, ikke pynteblomster. Det var ikke penger til sånt den gang.

– Vi hadde jo nesten ikke penger, men vi led ingen nød. Det var kjøtt, melk og mel og vi var fornøyde med det. Når du har mat så klager du ikke, sier hun.

– Ingen hadde trua på at det skulle gå, men det ble omsetning med en gang vi hadde noe å selge.

Bergljot tok lappen for 57 år siden. Beina er ikke som de var. Av og til må hun ty til rullatoren.

– Jeg glemmer hvor jeg setter den av og til, men det er kanskje et godt tegn, sier hun.

En opplevelse å havne på sykehus

For tolv år siden kjørte noen rett inn i bilen hennes, den ble totalvraket. Men Bergljot krøp nesten helskinnet ut. Det ble en uke på sykehus og noen uker på et pleiehjem.

– Det var en så artig opplevelse, ja det var det virkelig. Alle var snille og hjelpsomme og de visste hvem jeg var. De ansatte var litt bekymret for hvordan jeg ville takle å ikke jobbe hver dag, jeg kom meg opp så fort det var mulig, sier hun.

Hun fikk kjøpt seg en helt lik bil, det var godt å slippe å sette seg inn i hvordan en annen type ville fungere.

De andre som jobber på gartneriet har tatt ut fire ukers ferie. Ikke Bergljot. Det holdt med en uke for henne.

– Jeg koste meg veldig i ferien. En dag var jeg på Gjøvik og en annen dag dro jeg ut og spiste med noen venner. Det holdt fint for meg, jeg trenger ikke mer ferie.

– Kunne du tenke deg å slutte å jobbe en dag?

– Nei, det tør jeg ikke, da blir jeg fort bare sittende i en stol og ikke komme meg opp. Det er best å holde på med dette så lenge jeg kan, sier hun.

Vil ikke ha dødtid hjemme heller

Huset hennes ligger mellom kornåkre og rundballer. På enden av jordet til naboen durer korntørkeren, det plager ikke Bergljot. Hun begynte å miste hørselen i 40-årsalderen. Nå hører hun nesten ingenting lenger, men har god hjelp av høreapparatet.

Bergljot har flyttet fra huset hun og mannen bygget rett ved gartneriet. Huset hun bor i nå ligger like ved og så nærme at hun kan se bort til arbeidsplassen sin. Foto: Siri Juell Rasmussen

I det store stuevinduet, står det fire begonier i vindusposten. Egentlig ganske få planter til at hun jobber på et gartneri.

– Jeg orker ikke holde på med blomster både på jobb og hjemme. Disse synes jeg er fine og det holder for meg, sier hun.

Når Berglijot er ferdig på jobb går hun rett i gang med å lage middag hjemme. Hun kjøper ofte ferdig oppskåret lapskaus, der er alle næringsstoffene den tynne kroppen trenger.

Hun er glad i å lage mat, det går ikke en dag uten at hun lager middag. Etter det baker hun gjerne en kaka for å ta med på jobben. Bergljot vil holde seg i gang. Previous Next

– Jeg sper gjerne på med litt kjøtt. Så lager jeg alltid en fet brun saus, da koser jeg meg veldig, sier Bergljot.

Hun vet at hvis hun setter seg i godstolen hjemme så sovner hun, derfor går hun gjerne i gang med å bake en kake etter middagen, for å ha med på jobben til neste dag.

Vet hun gjør nytte for seg på jobben

Bergljot gjør de oppgavene som få ser at faktisk må gjøres. Tømme bøtter med vann, rydde av bordet etter at kaffe og kaker er spist, skrive takkekort, knipe av døde blomster og blader på plantene, sette over kaffen, ta inn pakker med post og registrere de.

Rulatoren kommer til nytte når hun må tømme en bøtte med vann og frakte vannet til utslagsvasken. Previous Next

– Men jeg er redd for å være til forargelse. Det er ikke bare bare å ha en gammel kjerring som flyr rundt, det tenker jeg på av og til. Jeg får si at de får kaste meg ut hvis de vil. Men jeg gjør nok nytte for meg, sier hun og smiler.

Bergljot Syljulien sjekker posten. Previous Next

Bergljot setter seg på en stol som er like gammel som henne selv. Sola streifer over ansiktet, hun må hvile litt.

– Det er rart nå, hvordan jeg plutselig blir sliten. Det sier bare stopp, sånn helt plutselig.

– Av og til når jeg våkner om morgenen så vil ikke kroppen ut av sengen. Men jeg strekker, tøyer og vender på meg helt til jeg setter føttene på gulvet. Det er utrolig hvordan det hjelper altså, sier hun.

Får hjelp fra himmelen

Hadde hun ikke hatt jobben å gå til er hun ganske sikker på at hun hadde bodd på aldershjem.

– Her er jeg til nytte for noen, det gir meg en fred i sjelen, jeg blir trist når jeg ikke gjør noe. Det er jobben som holder meg gående. Noen dager er det litt vanskelig å komme i

Her skriver hun takkekort for hånd til bestillinger av blomster. Foto: Siri Juell Rasmussen Previous Next

gang, men jeg regner med hjelp fra himmelen og det får jeg.

Hun har fulgt med på hvordan folk handler på gartneriet nå i forhold til før. I 1957 kostet planten begonia rundt 25 kroner på gartneriet.

– Folk bruker mye mer penger nå enn før. Og nå kjøper folk avskårne blomster og pynteplanter. Sånn var det ikke mye av før i tiden.

Hun har satt tusenvis av julestjerner i potter i løpet av sitt arbeidsliv. Previous Next

Plantene hun har solgt gjennom årene har ikke forandret seg så mye, men mange av de gamle typen har kommet tilbake.

Siden hun begynte å drive gartneriet har hun aldri tenkt at hun ville noe annet.

– Men jeg var glad i å lage mat, så jeg ville søke på husmorskolen. Så kom krigen og det ble ikke noe av. Men jeg klarer å lage mat uansett jeg.

En nabo ble veldig syk rundt 1945. Da flyttet Bergljot inn på gården og tok seg av henne i ett år.

– Vi hadde det godt sammen hun og jeg den tiden på gården. Ellers har jeg jobbet på dette gartneriet i hele mitt arbeidsliv og jeg har aldri vært lei av å være her.

Etter 70 år på samme sted har hun blitt kjent med mange mennesker, noen har blitt venner. Folk som har jobbet på gartneriet og som har blitt pensjonister tar seg gjerne en tur innom for en prat og en kaffe. Det synes hun er veldig hyggelig. Nesten alle vet hvem hun er på Toten.

– Det synes jeg er litt kjekt egentlig, sier hun.

Jeg har hatt og har et bra liv, alle har vært snille mot meg.

Bergljot fyller 97 år i oktober.

– Hvis vår Herre vil. Jeg har mye å takke nettopp vår Herre for. Livet er godt og det samme er helsa. Min kristne tro er min store glede, jeg vet hvor jeg skal når jeg dør. Det gir meg en fin ro i sjelen.