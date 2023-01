Ber om tillatelse til skadefelling

(Haugesunds Avis)Hver vår nypløyes store arealer for gressproduksjon til fôr i Nedstrand i Tysvær kommune i Rogaland. De siste årene har imidlertid glupske grågjess ødelagt for avlingen.

Torbjørn Feet er medhjelper på gården til Arvid Sørvik på Tveit og har nettopp sendt av gårde en søknad om å få skadefelle, for å skremme bort gjessene.

Søkte for seint i fjor

– I våre områder har vi de siste årene sett en kraftig økning av grågås, som utfører skade. Vi har prøvd ulike tiltak for å skremme bort viltet, men ser at det har liten effekt. Da har vi forsøkt å skremme dem bort ved å gå ut selv, bruke hund og kjøre bil, skriver Feet i sin søknad til Tysvær kommune.

Til søknaden har han lagt ved bilder fra i fjor vår, som viser store felt der gjessene har spist opp alle frøene eller spirene.

– Vi søkte og fikk tillatelse til skadefelling i fjor også, men da var vi for seint ute. Skaden hadde allerede oppstått. Nå håper vi å få på plass tillatelsen i tide, slik at disse fuglene ikke ødelegger nok en avling. Vi ser dette som en utfordring på alt som er av dyrket mark på gården, sier Feet.

Å skadefelle betyr å skyte etter noen få av fuglene, for at de andre skal skremmes bort.

April/mai

I mai i fjor ble det registrert i overkant av 30 gjess, som utførte skade samtidig på jordene som går ned mot Hinderåvågen, og bestanden er kraftig økende fra tidligere år.

Annonse

En grågås kan spise opp til én kilo gras om dagen, og på nysådd jord vil det gi et betydelig økonomisk tap i form av mindre avlinger og redusert kvalitet på grovfôret.

– Skadefelling er selvfølgelig ikke et tema i hekkeperioden, men vi ser for oss en periode i april/mai da problemet er størst hos oss, sier han.

Feet forteller at de var veldig plaget med grågås på våren i fjor.

– Vi ser at grågås blir et større og større problem her hos oss. I fjor var det flere gårder her som fikk tillatelse til skadefelling, sier han.

Det er med Forskrift om felling av skadegjørende vilt i hånden at vilt som gjør skade kan felles etter søknad også utenfor ordinær jakttid. For grågås og kanadagås ligger myndighet til å gi tillatelse til skadefelling hos kommunen.

Ikke jakt

– Vi må forsøke å begrense skadene de utfører. Dette er et område hvor det er jevnlig aktivitet gjennom dagen, men dette er ikke nok. Gjessene letter, legger seg på vent på fjorden og kommer tilbake når forstyrrelsen er borte igjen, sier Feet.

For å få tillatelse til skadefelling må det først ha oppstått skader, skadene skal være av økonomisk betydning og det skal være utført andre skadereduserende tiltak først.

Skadefelling er ikke jakt. Skadefelling skal brukes for å skremme bort skadegjørende vilt og kan ikke brukes som et bestandsreduserende tiltak, heter det i forskriften.

I fjor resulterte søknaden til Feet i at de fikk tillatelse til å felle tre (3) gjess, men da tillatelsen kom, hadde gjessene allerede gjort sin skade og forlatt området.

Saken er nå til vurdering hos fagansvarlig for vilt og landbruk i Tysvær kommune.