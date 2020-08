I 2013 ble det påvist den antibiotikaresistente bakterien LA-MRSA hos grisene da Brede Kjeverud i Våler i Hedmark sendte de til slakt. Det var da lite oppmerksomhet rundt bakteriesmitten, men grisehuset måtte vaskes ned og desinfiseres.

Etter flere utbrudd rundt i landet i 2013 og 2014, besluttet staten å forsøke å utrydde bakterien fra svinebesetninger. Dette gjennom smitteovervåking, restriksjoner på handel med levende dyr, grundig rengjøring og desinfeksjon av bygninger, og ny oppstart med griser som var fri for MRSA.

Nationen har nylig skrevet om hvordan grisebønder taper store beløp på å sette inn ny innredning og bygningsdeler i grisehus etter sanering. Ordningen ble ansett som urimelig av både bønder og politikere, og skal nå endres.

Fakta Regelverket knyttet til LA-MRSA-erstatningen Tidligere ble det utført takst ved hvert tilfelle hvis bonden måtte sanere på grunn av LA-MRSA. Det ble fradrag i erstatningen ut ifra slitasje og elde på inventaret. I 2017 kom et nytt rundskriv til forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon. I rundskrivet var det 20 års nedskrivingstid på inventar, 40 år på bygningsdeler. Det vil si, har du inventar som er 10 år får du dekket halvparten av kostnadene. Har du inventar som er 20 år eller eldre får du ingenting. Bonden skal uansett velge den rimeligste løsningen, selv om inventaret som var i grisehuset fra før, var kostbart og av høy kvalitet. I det nye rundskrivet i 2020 skal det i stor grad tas hensyn til bruksverdien på bygg og interiør, og alderen vil ikke være like avgjørende. Den nye erstatningsberegningen blir slik ifølge Landbruksdirektoratet: Nyanleggskostnad minus standardheving: Fradrag for slit og elde. Fradrag for manglende vedlikehold. Tillegg vedlikehold/påkostninger. Tillegg bruksverdi = Erstatningssum, gjenanskaffelsesverdien

Etter at Kjeverud fikk påvist smitte i 2013, skjedde det samme både 2014 og 2015.

– I 2014 ville ikke lenger forsikringsselskapet betale. Da begynte kronene å fly, sier Kjeverud.

Ved det siste tilfellet i 2016 hadde man fått mer kunnskap og om den antibiotikaresistente bakterien. Rengjøringsselskapet ISS fikk oppdraget om å sanere grisehuset til Kjeverud.

– De vasket og vasket. De skiftet beslag og innredning i grisehuset. Først da ble vi ordentlig kvitt smitten, forteller han.

Dyrt og slitsomt

Avbruddene i produksjonen og sanering av grisehuset har kostet mye arbeid og mye penger.

– Jeg har regnet ut at vi har tapt omkring én million kroner. Dessuten har det vært vår heltidsbeskjeftigelse fire sommere å administrere sanering og være i møter om problemet. Det har vært en utrolig psykisk belastning. MRSA er et helvete å få i hus, sier Kjeverud.

Norges Bondelag er fornøyd med den nye erstatningsordningen som vil gi mer tilbake til bøndene for innredning og bygning som må byttes ut. Bonden må likevel fortsatt regne med å ta noe av støyten ved smitteutbrudd.

– Bøndene er tvunget til å investere på et tidspunkt de ikke hadde planer om å gjøre det. Samtidig er lovverket slik at det aldri skal lønne seg å få inn et uønsket smittestoff på gården. Det gjelder også for eksempel salmonella eller munn- og klauvsyke, har Anja Fyksen Lillehaug, rådgiver i Bondelaget tidligere uttalt.

Kjeverud mener bonden ikke burde betale noe i forbindelse med MRSA-utbrudd. Å få kontroll over bakteriene er et tiltak for folkehelsa. Han mener staten bør kompensere tap, og ta på seg alt arbeidet.

– Belastningen ved et smitteutbrudd er uansett så stor at ingen ville spekulere i å få smitten på gården, sier Kjeverud.

Han sammenligner det med om noen ville satt fyr på sitt eget gårdshus, for å få tilbake på forsikringen. Det gjør bonden heller ikke for å få et nytt hus.

Samtidig støtter han den nye ordningen som er innført, der alder på innredning og bygninger ikke har alt å si når bonden skal få erstatning.

– Det er et stort framskritt at bruksverdien legges til grunn. Likevel vil bønder tape flere hundre tusen i driftsinntekter, sier Kjeverud.

Han påpeker at også forsikringen har blitt mye dyrere etter at det ble flere smitteutbrudd. For egen del har forsikringspremien økt med 10.000-15.000 kroner i året.

Nære ved å gi opp svineproduksjonen

Han innrømmer at han og kona har vært på nippet til å gi opp svineproduksjonen etter fire smittetilfeller.

– Vi har hatt lite penger, det har vært forferdelig tøft. De siste årene har det vært dårlige priser, så vi har ikke fått tatt igjen det tapte. Jeg mener staten må ta ansvar når de setter premissene. Sammenlignet med Danmark, som kan ha mange flere griser, kan pengene renne inn i år som dette. Slik er det ikke hos oss, sier Kjeverud som har full konsesjon på gården, det vil si 2100 griser i året. I tillegg har de ammekyr og fôrer opp kalver.

Å gi opp, vil de ikke gjøre.

– Vi har jo interesse for svineproduksjonen. Interessen, og en god del gjeld, gjør at vi fortsetter.

Kjeverud er selv 53 år. Han er redd for at dette føre til at unge folk som vil inn i svineproduksjonen, ikke tør satse.

– Jeg synes staten skal ta mer vare på bonden. Det er ikke en selvfølge at folk vil fortsette med matproduksjon. Det er mye annet interessant å gjøre i landet vårt.