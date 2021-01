Etter seks år som leder for Norges Bondelag, varslet Lars Petter Bartnes i januar i fjor til valgnemnda at han ikke ville stille til gjenvalg.

– Livet er for kort til å være for lenge i Oslo, sa Bartnes i et intervju med Nationen den gang.

Til tross for at i januar 2020 meldte at han ønsket å gi seg etter seks år som leder, takket han ja til å fortsette.

– Jeg stilte meg positiv da jeg ble spurt av valgkomiteen. Jeg stiller meg til disposisjon for å kunne bidra etter at koronasituasjonen har påvirket arbeidet vårt, sa Bartnes til Nationen i fjor.

Nå har han gjentatt at han ikke stiller til gjenvalg, og valgnemnda har startet arbeidet med å finne en ny leder i Norges Bondelag.

– Vi er svært takknemlige for at Lars Petter mobiliserte og tok på seg å lede organisasjonen gjennom dette året med så mange uforutsette og vanskelige oppgaver, sier leder i valgnemnda Anne Kristine Rossebø.

Bartnes startet som leder i Norges Bondelag i 2014. Han har vært en del av styret i Norges Bondelag siden 2008, da han satt som styremedlem fram til 2013. Før den tid var han i konsernstyret i både Prior og Nortura.

Nå skal årsmøtet i juni velge ny leder for Norges Bondelag. Fylkeslagene og samvirkeorganisasjonene har frist til 12. februar med å komme med innspill på kandidater.

Ledertrioen i Norges Bondelag velges for ett år. Mens Lars Petter Bartnes ikke stiller seg til disposisjon for organisasjonen, gjør 1. nestleder Bjørn Gimming og 2. nestleder Bodhild Fjelltveit det.