Bartnes om grunnlagstallene: – Reduserer ikke alvoret

Fredag la Budsjettnemnda for jordbruket fram grunnlagstallene for årets jordbruksoppgjør.

Tallene viser at inntektene i jordbruket har økt med rundt 50.000 kroner mellom 2015 og 2020, altså rundt 10.000 kroner per år.

– Et positivt resultat fra et særpreget år reduserer ikke alvoret i den økonomiske situasjonen i landbruket, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

– Tall for 2020 gjenspeiler at det er balanse i flere markeder samtidig som bortfallet av grensehandelen har gitt økte markedsmuligheter. Det er positivt. Det endrer ikke det faktum at svak inntektsutvikling i de foregående år har gitt en tøff økonomisk situasjon for flertallet av bøndene. Det tar vi med oss inn mot årets jordbruksoppgjør, sier han videre.

Leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, mener at grunnlagstallene viser at inntektsforskjellene i jordbruket øker.

– Årets tallmateriale viser klarere enn noen gang før at det nå må etableres en politisk forståelse for at utjamning må til, ellers blir alt pratet om å redde de små og mellomstore bruka og landbruk over hele landet, bare tomme ord, sier hun.

Forventer kraftig inntektsløft

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) sier at pandemien har ført til både utfordringer og økt etterspørsel etter mat, og at hele matkjeden har gjort en stor jobb.

– Jeg er spent på endringene som kommer med en gradvis normalisering, og hvordan inntektsmulighetene utvikler seg videre. Vi vil nå gå grundig inn i tallene og legger dem til grunn for forhandlingene om en ny jordbruksavtale, sier hun.

Bartnes viser til at de kommende forhandlingene er for 2022, og at det da er forventet en markedssituasjon mer tilbake til normalen.

– Vi vil fortsette å produsere mat på norske ressurser, der jorda ligger, og øke norskandelen. Skal vi få til det, må vi ha en inntektsutvikling framover som gjør det mer lønnsomt å drive. Med den inntektsutviklingen bøndene har hatt fra 2015, har avstanden i kroner til andre grupper i samfunnet økt, og det gir høye forventninger i organisasjonen. Årets oppgjør må bidra til å gi bøndene et kraftig inntektsløft, sier han.

To grupper drar opp snittet

Ifølge Budsjettnemndas beregninger vil bønder som produserer korn, lam og storfekjøtt ha en svak forventet inntektsvekst fra 2019 til 2021.

Bartnes sier at de kjenner seg igjen i beregningene, og viser til at representantskapet i organisasjonen han leder pekte på behovet for særlig å styrke økonomien for disse gruppene med bønder.

– Sett i lys av referansebrukene, er det heller ikke en god inntektssituasjon for dem som driver med melk, grønnsaker eller frukt og bær, sier han.

– Jordbruket trenger nå et reelt økonomisk løft med fokus på de produksjonene og områdene som trenger det aller mest. Hvis ikke ser det mørkt ut for landets sjølforsyningsevne og dette kan vi som nasjon virkelig ikke være bekjent av, sier Kjersti Hoff.

Bønder som produserer svin og kylling kan ifølge grunnlaget forvente en inntektsvekst mellom 2019 og 2021, og bidrar ifølge Bondelaget også til å løfte gjennomsnittet for jordbruket.

– Innenfor svineproduksjonen har vi tatt grep for å regulere markedet, betalt av næringen selv, og det er bra at det gir økonomiske resultater for bonden, sier Bartnes.