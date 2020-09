På årsmøtet i Norges Bondelag, som ofte blir omtalt som Bondetinget, vart Lars Petter Bartnes onsdag attvald som leiar i organisasjonen.

Bartnes, som er frå Trøndelag, var også innstilt for attval av valnemnda i førekant.

Bartnes blei valt med 162 stemmer mot 8 blanke på årsmøtet.

Leiinga attvald

Bjørn Gimming frå Østfold blei vald til 1. nestleiar med 166 stemmer mot 4 blanke.

Bodhild Fjelltveit frå Hordaland blei vald til ny 2. nestleiar med 169 stemmer mot 1 blank.

Vala av nestleiarane var også i tråd med innstillinga frå valnemnda.

Audhild Slapgård frå Trøndelag blei vald til nytt styremedlem med 163 mot 7 blanke stemmer.

John-Erik Skjellnes Johansen frå Nordland blei attvald som styremedlem med 167 mot 3 blanke stemmer.

Arne Elias Østerås frå Hedmark blei attvald som styremedlem med 168 mot 2 blanke stemmer.

Benkeforslag om styreplass

Det blei opprivande debatt om manglande representasjon frå grøntnæringa i styret.

Enkelte omtalte det som ein «katastrofe» og «forkasteleg» at ingen frå grøntnæringa var blant dei som var innstilt til ein styreplass.

Per Olav Skutle, som er styreleiar i Gartnerhallen, tok også ordet og sa at grøntsektoren over tid har sakna og etterlyst representantar i styret.

– Grøntsektoren står for 12-13 prosent av verdiskapinga. Vi er større enn korn, som har rundt 10 prosent av omsetninga, sa Skutle.

Debatten enda ut med at Vestfold fremja jordbærbonde Thorleif Müller frå Vestfold som motkandidat til innstillinga frå valnemnda om å velje Arthur Salte frå Rogaland som nytt styremedlem.

Valnemnda ved Trond Hodne stod ved innstillinga og sa at valnemnda meiner Salte er den beste kandidaten.

– Eg synest det blir brukt store ord. Innstillinga er inga katastrofe, sa Hodne.

I kampvoteringa fekk Salte 113 stemmer. Müller fekk 55 stemmer og ein person stemte blankt. Salte blei med det vald til nytt styremedlem.

Innstillinga vedtatt

Dei andre plassane i styret og varaplassane gjekk også i tråd med innstillinga frå valnemnda.

Solveig Bratteng Rønning frå Nordland blei vald til nytt styremedlem med 164 stemmer mot 6 blanke.

Egil Chr. Hoen frå Buskerud blei vald som 1.vara, noko som gir fast møterett i styret. Thorleif Müller frå Vestfold blei vald som 2. vara og Ragnhild Duserud frå Østfold som 3. vara. Varaplassane blei valde med akklamasjon.

Elisabeth Irgens Hokstad frå Vestfold blei vald til ordførar med 161 stemmer mot 9 blanke. Ordførarvervet gir også fast møterett i styret.

Som varaordførar blei Karl Fredrik Okkenhaug frå Trøndelag vald med 166 stemmer mot 4 blanke.

Fakta Norges Bondelag Årsmøtet i Norges Bondelag blir ofte omtalt som Bondetinget. I år går arrangementet av stabelen den 30. september som eit digitalt møte på grunn av koronapandemien. Bondelaget oppgir at dei har over 62.000 medlemmar, 500 lokallag og 18 fylkeslag og er med det den klart største næringsorganisasjonen innan jordbruk. Saman med Småbrukarlaget har organisasjonen forhandlingsrett med staten der rammevilkåra for jordbruket blir bestemt i dei årlege jordbruksforhandlingane.