– Både korn og poteter står bedre enn på flere år

– Både korn og poteter står bedre syns jeg, enn på flere år. Vi har hatt riktig temperatur og passe med nedbør, gode vekstforhold og passe med sol. Så sånn sett syns jeg det ser veldig bra ut, sier Ole Andrea Trondgaard på Flisa i Innlandet til NRK Nyhetsmorgen.

Han får støtte av Erik Aaberg, rådgiver korn og grovfôr ved Norsk Landbruksrådgiving Innlandet.

– På korn ser det veldig fint ut rundt omkring. Det er veldig mye bra åker, så det ligger an til gode avlinger, sier han til NRK.

Ba om økt kornproduksjon

Og at kornhøsten ser bra ut er ekstra viktig i år.

Til VG sa landbruksminister Sandra Borch i mars at hun garanterte at det skulle være lønnsomt å produsere matkorn, og oppfordret bønder til å produsere. Bakgrunnen var at krigen i Ukraina sørget for mindre eksport av korn.

– Russland og Ukraina står for ¼ av verdens matkorneksport. Vi må derfor øke vår matvareberedskap og produsere mer selv. Det er et viktig bidrag for folk i Norge, men også for folk og matberedskapen i verden. Både Norge og andre vestlige land må nå ta et større ansvar for å produsere mer mat i den situasjonen vi er i nå, sa hun i en pressemelding i mars.

Bra bærsesong i innlandet

Dette har bøndene i Innlandet fulgt, ifølge Trondgaard.

– Det betyr at vi slipper å importere korn fra utlandet, for eksempel mathvete. Vi er blitt oppfordrer til å dyrke mer mathvete, og i området vårt er det mer hvete nå.

Han påpeker også at gode kornavlinger kan bety lavere kraftfôrpriser, ettersom man kan bruke norsk korn i fôret.

Også på bær ser sesongen bra ut, sier solbærbonde Gunnar Økset i Hernes i Elverum, til NRK. Han pleier å produsere 100 tonn solbær. I år går det mot rekord.

– For meg som dyrker er det bedre økonomi. Fabrikkene i Norge er helt avhengige av norske bær, og det er det veldig lite av. Kanskje en tredjepart eller fjerdepart i et normalår.