I et innlegg på Bondeopprørets Facebook-side bekrefter Sven Martin Håland at de har valgt å gi seg.

«Bondeopprøret ble forent i felles sak. Nå trer vi til side som gode venner, skulder med skulder. Vi har tro på at det nå er bondens tur. Det står om landbrukets fremtid, beredskap, norske bygder og nasjonens mat», skriver bondeopprøreren.

Bondeopprøret ble startet opp 11. april i fjor. I innlegget påpeker Håland at det fortsatt står dårlig til med landbruket i Norge.

«Det norske landbruket er i krise. Det hviler et tungt ansvar på faglagene for å sette agendaen og innfri tydelige forventninger. Bondeopprøret og 60 000 sympatisører, mange fra faglagene, har i et år skapt oppmerksomhet rundt bondens hverdag. Nå trenger den norske bonden verdsettes med penger, ikke fine ord. Etterslepet er omtrent 400 000 kroner», skriver han.

Har jobbet med to overordnede mål

Ifølge Håland har Bondeopprøret konsentrert seg om to overordnede mål: Riktig tallgrunnlag og økonomisk jevnstilling innen fire år.

«Bondeopprøret har i over et år utfordret etablerte maktstrukturer og gamle fordommer om bondens økonomi. Et forhandlingsinstitutt som ikke tåler en revisjon etter 30 år har liten verdi. Det overordna ansvaret for at bonden skal få godt betalt for varene hviler på stortinget, men da måtte også ansvaret plasseres der», skriver Håland.

«For oss ble et brudd i fjorårets forhandlinger et mål i seg selv. Vi så et brudd som starten på de egentlige forhandlingene, ikke slutten. Vi trengte en mer ærlig diskusjon. Vi trengte rette tall for mer reelle forhandlinger fremover. Vi jobba målretta og skaffa resultater», fortsetter han i innlegget.

– Vi gjorde landbruk til noe som angår folket

Ifølge Håland trengte grasrota å tennes for å mobilisere støtte til deres sak.

«Vi satte som mål at i fjorårets valgkamp og kommende regjeringserklæring skulle landbruk være på dagsorden. Vi gjorde landbruk til noe som angår folket. Vi har sagt at «det er mye penger i mat, bare ikke for bonden». Mange kastet seg inn i debatten med kunnskap og kløkt. Sammen har vi fått mannen i gata til å forstå at den aksjonen i norsk landbruk som virkelig betyr noe er den stille aksjonen. Ikke tutende traktorer, men at 2 bønder slutter hver eneste dag», skriver initativtakeren bak Bondeopprøret.

Håland forteller videre at de lenge opplevde at faglagene og staten lyttet og at de justerte opp forventingene på vegne av den norske bonden. Men at dette har endret seg den siste tiden.

«Det har helt korrekt blitt poengtert at jordbruksoppgjøret bare er for det organiserte jordbruket, men Bondeopprøret har da aldri protestert på dette. Vi har også alltid respektert faglagene sin suverenitet som jordbrukets forhandlingspart, men vi har tatt oss friheten til å utfordre selve innholdet i forhandlingene», skriver han.

«Vi har stilt spørsmål med om Finansdepartementet legger lista på forhånd for hvor langt landbruket kan komme i forhandlinger. Vi har stilt spørsmål med et embetsverk som med flertall i budsjettnemda sitter med siste ordet i hvilke tall og hvilken virkelighet som skal brukes i forhandlingene.Vi har kort og godt stilt spørsmål med om dette er et ureint spill hvor bonden presenteres med ugjenkjennelig økonomi», fortsetter Håland.

– Vi trenger reelle forhandlinger på riktig grunnlag

Ifølge bondeopprøreren har de sagt rett ut at å forhandle om en enorm kostnadsvekst i samme pott som inntekt er en dårlig idé.

«Tallet vil bli så høyt at ingen kan si nei. Hva som er kostnadsinndekning og hva som er inntektsvekst kan kamufleres og sauses sammen til et resultat som kan se bra ut uten å være det. Vi trenger reelle forhandlinger på riktig grunnlag. Når vi har utfordret har vi møtt mye motstand, men Landbruket vinner aldri med å stille 150 meter bak streken på 100 meteren. Vi trenger en sterkere posisjon og vi trenger reelle forhandlinger», skriver han i innlegget.

«Vi opplever at trykket vi har vært med å bygge opp og sakene vi har kjørt frem nå drukner i diskusjoner om hvem som sa hva og hva som burde vært gjort annerledes. Vi ville presentere tall og diskutere fag, men faglagene vil ikke det samme», mener Håland.

Nationen har snakket med bondeopprørerne, men ingen av dem ønsker å si noe mer enn det som står i Facebook-innlegget.

– Det vi ønsker å si nå, står i innlegget. Vi har ingen ytterligere kommentar utover det vi allerede har skrevet, sier Håland.