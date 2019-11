Australias regjering bevilger 6,3 milliarder til tørkerammede bønder

Australias statsminister Scott Morrison opplyste om kriseplanen torsdag. Med 1 milliard australske dollar, omtrent 6,3 milliarder norske kroner, vil regjeringen komme ofre for den langvarige tørken i landet i møte. Støtten vil bli delt ut som billige lån og skal spesielt tilbys bønder som sliter på grunn av vannmangelen.

Store områder i Australia har gått mange måneder uten tilstrekkelig regn, noen steder har det ikke vært skikkelig regnvær på opptil fire år, og vannreservene er flere steder helt tømt. Store områder er også rammet av skogbranner som herjer i det tørre landskapet.

Bønder må få kjørt inn vann til høye priser, blir tvunget til å selge unna budskap eller rett og slett la jorder ligge brakk.

– Lånene skal tilbys bønder og kvegoppdrettere som vet at de har en framtid i bransjen, og som er innstilt på å komme seg gjennom denne tørken, sa Morrison da planen ble lagt fram.

Statsministeren har måttet tåle mye kritikk fra mange tørkerammede for å komme for sent på banen. Samtidig har den sittende regjeringens støtte til kullindustrien og uttrykte skepsis til klimaendringene ført til beskyldninger om at de nå prøver å løse ett problem samtidig som de gjør det hele verre.

Ifølge Australias meteorologiske institutt har det de siste 18 månedene kommet rekordlite nedbør for store deler av de mest folkerike delstatene, New South Wales, South Australia så vel som i The Northern Territory og i Western Australia. Nedbøren for september var i mange områder 40 prosent under normalen.