Australia: Vil gi veganaktivister 1,9 millioner i bot ved gårdsinnbrudd

Fra august vil myndighetene i New South Wales bøtelegge innbrudd på landbrukseiendommer med opp til 220.000 dollar eller 1,9 millioner norske kroner. Bakgrunnen er at det har vært mange innbrudd på gårder og slakterier av aktivister, skriver avisen News.com.

Visestatsminister John Barilaro sier til avisen at det aktivistene driver med rett og slett kan kalles for terror.

– Bøndene fortjener ikke, og har heller ikke tid, til å håndtere ulovlige overtredelser og trakassering, sier han.

Nå vurder de også å innføre fengselsstraffer for innbruddene, slik at det virker enda mere avskrekkende.

Konfrontasjon

Aktivister har så langt i år vært et stort problem i Australia. I januar kom nyheten om at det var laget et kart over gårdsbruk i Australia, og kartet førte til en konfrotansjon mellom aktivister og en bonde.

– Jeg er en primærprodusent. Jeg er med på å brødfø mesteparten av verden. De aller fleste mennesker klager ikke på produksjonen, det er bare gutter som deg som gjør det, så jeg foreslår at du drar videre, sa bonde Jason Parravicini til den ene aktivisten, viser en video fra hendelsen.

I etterkant av konfrontasjonen gikk bonden tilbake til gården, kom ut med en hagle, og avfyrte skudd på gårdsplassen.

Bonden har senere fortalt til en lokal radiostasjon at han skjøt for å skremme rovdyr bort fra kalvene på gården.

Lanserte kart

Organisasjonen Aussie Farms lanserte i januar et kart på sine nettsider der de oppfordrer dyreaktivister til å dokumentere dyrevelferden på australske gårder.

President for National Farmers Federation, Fiona Simson, gikk offentlig ut og sa at flere bønder føler seg trakassert etter å ha blitt fremstilt feil.

– Bøndene er urolige for at deres navn er blitt misbrukt. De er ekstremt engstelige og frustrerte over at deres arbeidsplass og deres hjem er blitt målet for ekstreme og farlige aktiviteter, sa hun.

Det er ikke bare i Australia det har vært problemer med aktivister den siste tiden. I mars døde to grisunger etter at aktivister brøt seg inn i et grisehus og holdt en sittende protest.