Åtte europeiske land med fugleinfluensa

Det hele startet med smitte i en flokk kalkuner i Polen i desember 2019. Deretter er det funnet smitte hos blant andre dyr i Ungarn. Totalt er det funnet smitte i åtte land i Øst-Europa, skriver Veterinærinstituttet.

Ifølge en risikovurdering fra Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) i Tyskland, er årets virus beslektet med HPAI H5N8 som har sirkulert i Eurasia og Afrika mellom 2016 og 2019. Disse virusene har så langt ikke vist noe zoonotisk potensial, det vil si at de ikke har egenskaper som gjør at de smitter mellom dyr og menneske.

Viruset er påvist hos få viltlevende fugler, og grunnen er usikker.

Faren for smitte fra trekkfugler til norsk fjørfe ses på som liten, skriver instituttet. Samtidig påpeker de at risikobildet vil kunne endre seg ved en vesentlig økning i smittetrykket av H5N8 i risikoområder for Norge, ved påvisning av H5N8 på villfugl i Norge, eller ved endring av klimatiske forhold.