Åtte dyr døde etter gjødsellekkasje

Politi og brannvesen rykket ut til gården etter at det ble varslet om lekkasjen i 17-tiden onsdag kveld. Det melder Trønder Avisa.

– Det viste seg at en gårdbruker hadde rørt i en gjødselkum, i forbindelse med at vedkommende skulle flytte gjødsel fra én kum og over til en annen. Dermed oppsto det gasser som steg opp i fjøset, sier etterforskningsleder Leif Gundersen ved Steinkjer politistasjon til avisa.

Brannvesenet knuste vinduene i fjøset for å lufte ut den farlige gassen. Da var fire dyr døde, ytterligere fire ble avlivet på stedet, opplyser Gundersen.

Politiet vil nå etterforske om det har skjedd noe straffbart. Det er ikke ulovlig å røre i gjødselkummer, men risikoen er kjent.

– Det er avgjørende at det er god trekk, slik at slike situasjoner ikke oppstår, sier Gundersen.