Astrup: – Vi trenger ny kunnskap, også når den utfordrer oss

– Det nye denne kommisjonen har gjort er å forsøke å bryte ned de faglige siloene, samt å se ting i sammenheng. Det tenker jeg er veldig bra. Så vil det være ulike meninger om anbefalingene den kommer med, sier Astrup til NTB.

Viktig med debatt

Utviklingsministeren mener derfor at det vil være viktig å åpne for en debatt om matens plass, og hvordan matproduksjonen i et langsiktig perspektiv skal foregå for å være bærekraftig.

En slik debatt er noe også Gunhild Stordalen, grunnleggeren av organisasjonen EAT, ønsker velkommen.

– Det er utrolig viktig for å øke oppmerksomheten, men også for å ta dette videre. Dette er det første forsøket på å sammenstille kunnskapen vi har, og sette vitenskapsmål. Vi har ikke det endelige svaret, men vi har retningen. Det at vi debatterer og kommer sammen for å finne løsninger, er jo også oppskriften på hvordan vi skal lykkes, sier hun.

Innspill til handlingsplan

Regjeringen arbeider for tiden med en handlingsplan for bærekraftige matsystemer, som skal se matsikkerhet, klimatilpasset landbruk og ernæring i sammenheng. EAT-Lancet-rapporten vil således være et viktig innspill i arbeidet, opplyser Astrup.

– Ikke minst handler det om hvordan vi skal innrette vår bistand til landbruksproduksjon og helsepolitikk i fattige land. Så dette er viktige innspill, som også vil ha stor betydning i vårt eget land, sier han.

