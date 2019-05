Askim kommune nekter aksjeselskap å kjøpe gården Kvakkestad

Planutvalget i kommunen mener Nordal i stedet kan kjøpe gården som privatperson, melder Smaalenenes Avis.

– Jeg er svært skuffet, sa Nordal til lokalavisen etter den enstemmige behandlingen av konsesjonssøknaden onsdag kveld.

Småbarnfaren hadde planer om å bosette seg på gården med familien og drive firmaet sitt herfra, i tillegg til gårdsdriften, som består av kornproduksjon.

Nordal eier gård i en annen Østfold-kommune, Rakkestad, som han planlegger å selge. Han driver i dag 1800 dekar korn og har verpehøns. Nordal kommer opprinnelig fra gård i Askim og ønsker å flytte tilbake.

Han skriver i konsesjonssøknaden at det er beliggenheten til gården i Askim som gjør at han ønsker å flytte firmaet Snø og vedlikehold as dit.

– De fleste av oppdragene til selskapet er i området rundt Askim og flytting hit medfører mer miljøvennlig drift, med mindre maskintransport, skriver Nordal, ifølge kommunens sakspapirer.

Lyttet ikke til rådmannen

Nordal fikk tilslaget på den 430 mål store gården i Askim i konkurranse med tre andre budgivere. Verditaksten var på 11,5 millioner kroner, men Nordal måtte ut med 14,7 millioner kroner.

– Jeg har fulgt med på salget av landbrukseiendommer og prisnivået i Indre Østfold i lang tid, og jeg har godtatt prisen, sier 33-åringen til Smaalenenes Avis.

Rådmannen mener kjøpesummen er for høy og anser konsesjonsverdien til 12,3 millioner kroner.

– Forskjellen mellom avtalt pris og kommunens verdsetting er nesten 20 prosent. Vi anser denne forskjellen som betydelig og anbefaler derfor ikke å godkjenne den avtalte prisen, står det å lese i rådmannens innstilling.

På dette punktet lyttet ikke politikerne til rådmannen og godkjente den avtalte kjøpesummen mellom selger og kjøper.

Men planutvalget fulgte rådmannens anbefaling om ikke å selge en landbrukseiendom til aksjeselskapet som Marius Nordal eier.

– Mister sin kontrollmulighet

– En aksjepost i et selskap som Snø og vedlikehold as er fritt omsettelig og en må forvente at aksjene i selskapet over tid vil bytte eier. Konsesjonslovens formål er å regulere omsetningen av fast eiendom for å verne produksjonsarealene i et langsiktig perspektiv. Et aksjeselskap kan selges helt eller delvis uten kontroll. I slike tilfeller vil salg av aksjer medføre salg av landbrukseiendom, samtidig som kommunen mister sin kontrollmulighet i forhold til formålene i konsesjonsloven. Kommunen vil også miste sin mulighet til å gi boplikt ved overdragelsen, skriver rådmannen i innstillingen.

– Her må man huske på at Stortinget har åpnet for at man kan selge landbrukseiendom til et aksjeselskap. I fjor fikk de aller fleste søknadene om konsesjon for et aksjeselskap til landbrukseiendom et positivt svar, sier eiendomsmegler Pål Ivar Lauritzen i selskapet Kjetil Koppang landbruks- og næringsmegling as, som har formidlet salget, til Smaalenenes Avis.

I fjor ble 54 søknader om konsesjon på landbrukseiendom fra aksjeselskap behandlet på landsbasis. 12 av disse fikk avslag, ifølge dokumentene til saken.

Marius Nordal mener det er enklest for ham å kjøpe gården gjennom firmaet han driver. Han vurderer nå om han skal droppe hele gårdskjøpet.