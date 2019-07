AS hyrer advokat for å få kjøpe gård til 14,7 millioner

Det skriver Smaalenenes Avis.

Da den nesten 430 dekar store gården Kvakkestad nordre i Askim ble lagt ut for salg var det Nordal, gjennom sitt firma Snø og Vedlikohold as, som ga det høyeste budet. Politikerne i kommunen godkjente summen, men ga ikke konsesjon.

Nordal har nå engasjert advokaten Trine Buttingsrud Mathiesen. De ønsker å endre politikernes oppfatning. Saken skal nå opp i planutvalget i august.

Nordal eier i dag en gård i Rakkestad. Her driver han 1800 dekar korn og har verpehøns. Nå ønsker han og selge denne og flytte tilbake til Askim, der han kommer fra. Dermed vil han også flytte firmaet sitt.

– De fleste av oppdragene til selskapet er i området rundt Askim og flytting hit medfører mer miljøvennlig drift, med mindre maskintransport, skriver Nordal, ifølge kommunens sakspapirer.

Advokat Mathiesen påstår at et aksjeselskap vil gi større utviklingsmuligheter for eiendommen. Hun påpeker at det er jordloven som vil avgjøre driften av gårdens jordbruksareal.

Politikerne frykter at et aksjeselskap kan føre til oppdeling av landbrukseiendommen.

– En aksjepost i et selskap som Snø og Vedlikehold as er fritt omsettelig og en må forvente at aksjene i selskapet over tid vil bytte eier. Et aksjeselskap kan selges helt eller delvis uten kontroll. I slike tilfeller vil salg av aksjer medføre salg av landbrukseiendom, samtidig som kommunen mister sin kontrollmulighet i forhold til formålene i konsesjonsloven, hevdet politikerne, ifølge Smaalenenes Avis.