Ås får nesten 800 studenthybler – i tre

Onsdag ble kontrakten mellom Veidekke og Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) undertegnet. I alt skal det bygges åtte blokker med totalt 795 hybler.

Bakgrunnen er at Veterinærinstituttet og Veterinærhøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) skal flytte til Campus Ås, vel tre mil sør for Oslo. Der skal de nye hyblene stå klare til studiestart høsten 2020.

Annonse

Å bygge i massivt tre gir en betydelig miljøgevinst i form av reduserte CO2-utslipp, skriver Veidekke og SiÅs i en pressemelding.

– I 2012 startet vi og Veidekke byggingen av de to første blokkene med studenthybler i massivtre i Norge. Det var begynnelsen på en bølge som har spredt seg over hele landet. Vi er stolte over å ha vært først, og at vi nå sammen skal ta nye gigantsteg for studentene og miljøet, sier administrerende direktør Einride Berg i SiÅs.

Veidekke har hittil bygget 1.400 slike studentboliger fem steder i Norge. Oppdraget i Ås har en prislapp på nærmere 500 millioner kroner.