Arrangerer navnekonkuranse: Nå kan du gi navnet til Norges nye jordbærsort

Gjennom 13 år har utviklere hos Graminor, som har ansvar for utvikling av plantesorter til jord- og hagebruksnæringen i Norge, jobbet frem en ny norsk jordbærsort.

Ifølge utviklerene er jordbæret friskt og aromatisk. Hva det skal hete, kan du være med å bestemme.

I juryen sitter blant andre Wenche Andersen, TV-kokk kjent fra blant annet God Morgen Norge, og landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

– Det er lite som smaker så deilig som friske norske jordbær. Med så gode smakanmeldelser ligger den nye sorten an til å bli en slager, sier Bollestad i en pressmelding.

Den nye sorten, som inntil videre kalles GN07.59.2, har også god skallstyrke. Det skal sørge for god kvalitet helt fram til forbruker. At bæret er gjennomfarget rødt, gjør det også delikat og godt egnet i for eksempel syltetøy, sorbét eller smoothie, ifølge utviklerne.

– I tester er denne nye sorten smaksmessig på høyde med den norske folkefavoritten Korona, forteller en fornøyd Bjarne Kjøs, jordbærforedler hos Graminor og jurymedlem.

Vil du sende inn et navneforslag gjør du det her. Premien er 5000 kroner, og selvfølgelig fem kasser med jorbær på døra. Fristen for å delta er 1. juni.