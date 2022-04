Meierigiganten Arla vil kutte i klimagassutslippene, melder de på egne nettsider.

I et ferskt prosjekt skal 10.000 melkekyr i Sverige, Danmark og Tyskland fôres med tilsetningen Bovaer. Forskning over flere år viser ifølge Arla at tilsetningen kan minske metanutslippet fra kyr med om lag 30 prosent.

– Klimaforandringene krever kjappe avgjørelser. Resultatet fra våre innledende forsøk med Bovaer på både forskningsanlegg og en dansk Arlagård er svært lovende. Sammen med DSM får vi nå praktisk erfaring fra flere gårder gjennom å prøve fôrtilsetningen i et av verdens til nå største pilotprogrammer, og et av Arlas største klimaprosjekter totalt sett. Dette er et bra eksempel på innovative vitenskapelige løsninger og tiltak vi gjør for å skape en bærekraftig og motstandsdyktig framtid for meierisektoren, sier landbruks- og bærekraftssjef i Arla, Hanne Søndergaard.

Det nye fôrtilskuddet er utviklet over ti år og har blitt testet i fjorten land. Tilsetningen virker ved at den holder nede enzymet som utløser metanproduksjon i kuas fordøyelsessystem. Det virker umiddelbart og brytes ned uten å påvirke melkekvaliteten, skriver Arla.

Det skal ikke være behov for å bruke mer enn en kvart teskje per dag i fôret for at det skal kutte utslipp opp mot 30 prosent.