Arlas andelseiere får nok en gang gode nyheter, skriver danske Landbrugsavisen.

Omregnet til norske kroner, økte meieriet melkeprisen med historiske 41 øre i mai. I juni løftes prisen med ytterligere 51 øre.

Prisen de danske melkebøndene får, ender dermed på 5,56 norske kroner per liter for konvensjonell melk og 6,22 kroner per liter for økologisk melk.

Prisøkningen på 51 øre gjelder både økologisk og konvensjonell melk som er av førsteklasses kvalitet, basert på GMO-fritt fôr og der bonden har sendt inn relevante klimadata.

Prishoppet kommer etter en historisk økning også i mai.

– Melkebøndenes marginer er små og de siste månedene har innebåret enorme kostnadsøkninger for drivstoff, energi og elektrisitet. Det samme gjelder for gjødsel og andre innsatsfaktorer, sier Kai Gyllstrôm i Arla til nettstedet Atl.nu.

I følge Arlas markedsberetning er det generelt høyt og stabilt prisnivå på råvarer som driver prisstigningen.

Redusert melkeproduksjon i EU og Oceania spiller også inn, i tillegg til økte produksjonskostnader for både bønder og meieri.

Den store prisøkningen begynte for alvor i mars, da Arla økte melkeprisen med 21 øre. I april steg melkeprisen med 5,5 øre.

I jordbruksoppgjøret ble målprisen på melk i Norge økt med 36 øre per kilo. Målprisen på melk er nå på 5,91 kroner per kilo.