Historisk høyt prishopp for svenske melkebønder.

Svenske melkeprodusenter kan denne våren glede seg over et historisk stort løft av melkeprisen. I mai vil bøndene nemlig få 41,2 øre mer per kilo konvensjonell melk, skriver Arla i en pressemelding. Prisen på økologisk melk øker med 30,9 øre.

I mars økte melkeprisen med 15 øre, mens apriløkningen var på fire øre.

Etter prisøkningen i mai ligger prisen på konvensjonell melk av førsteklasses kvalitet basert på fôr som ikke er genmodifisert, på 5,06 svenske kroner per kilo.

Bønder som produserer økologisk melk vil få 5,7 svenske kroner per kilo melk.

Årsaken er endringer i prisene på det europeiske markedet for meieriråvarer.

– Prisene på alle EU-meieriråvarer forsetter å stige kraftig. Prisveksten er drevet av konvensjonell melk og produkter basert på konvensjonell melk, særlig mozzarella og gul ost, skriver Arla i en pressemelding.