Arla flytter fabrikker fra Danmark til Midtøsten

Bakgrunnen for at Arla nå ønsker å flytte produksjonen er oppkjøp i Bahrain. Det er produksjon av fløte og smelteost som flyttes til Midtøsten. 75 ansatte står i fare for miste jobben når produksjonen flyttes.

Det skriver Landbrugsavisen.dk.

Totalt flyttes tre produksjonsenheter til anlegget i Midtøsten. Arla kjøpte opp anlegget i mai. Bakgrunnen for flyttingen er at selskapet ønsker å skape nye forretningsmuligheter og kundeforhold.

Produksjonen er ventet å flytte først i slutten av 2020 eller i midten av 2021. Arla anslår at produksjonen av 26.000 tonn ost og 18.000 tonn fløte nå skal produseres i Bahrain.

– Det er en god følelse for oss å ha produksjonen av disse produktene på det nye produksjonsanlegget i Bahrain, da produktene primært produseres for Midtøsten og Nord-Afrika og i mindre grad for andre markeder, sier Sami Naffakh, Arlas Chief Supply Chain og konserndirektør til avisen.