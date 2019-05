Årets lokalmatgründer 2019 i gang

– Ei nasjonal utmerking som «Årets Lokalmatgründer» gjer mykje for små lokalmatprodusentar som oss, seier fjorårets vinnarar, Pernille Vea og Gunnar Sagstuen, som driv Røyland gård.

– Me oppfordrar alle som veit om nokon, eller som sjølv jobbar med lokalmat til å delta i konkurransen, seier dei i ei pressemelding.

Kan vinne pengepremie

"Årets lokalmatgründer" er eit samarbeid mellom Meny og Hanen, næringsorganisasjonen for bygdeturisme og lokalmat.

– Me deler ut denne prisen fordi me vil gi ei påskjønning til det harde arbeidet det er å vere ein flink gründer. Det er i mange tilfelle ein einsam prosess, og det å få merksemd som det ein slik pris gir, det kan gi vidare inspirasjon og moglegheiter. Kanskje dei blir litt meir kjende og det gir fleire oppdrag, seier dagleg leiar Bernt Bucher Johannessen i Hanen og tilføyer:

– Det er no ope for å nominere aktuelle kandidatar på Hanen.no. Dei som blir finalistar får omtale av seg og sine prosjekt, og den som vinn får ein sjekk på 50 000 kroner, og mykje heider og ære, seier han.

Fakta Årets lokalmatgründer Kåringa skjer i 2019 for femte gong, etter oppstarten i 2015. Tidlegare vinnarar er Røyland gård (2018), Avdem Gardsysteri og Avdemsbue (2017), Thorbjørnrud Hotell og ysteri (2016) og Det norske Vaffelstekeriet (2015). Du kan nominere din favoritt fram til 17. juni 2019 på dette nomineringsskjemaet. Frå 15. til 30. august kan du stemme på din favoritt, og vinnaren blir avslørt under Dyrsku'n den 13. september 2019. Hanen og Meny (tidlegare Norgesgruppen som heilskap) står bak kåringa. Tidlegare har også Nationen stått bak kåringa.

– Gode produkt er ikkje nok

Hilde Charlotte Solheim er leiar av juryen som skal kåre "Årets lokalmatgründer", og har følgt utviklinga på lokalmat- og reiselivsfeltet på nært hald i over 15 år.

– Me har mange flotte lokalmatprodukt i Noreg, men gode produkt er ikkje nok. Ein må vere god også på merkevarebygging, berekraftig drift, marknadsføring og sal. Hanen og Meny skal ha honnør for å etablere ein pris som fokuserer på det gode entreprenørskapet som må til for å lykkast kommersielt, seier ho.

Anne Jødahl Skuterud er styreleiar i Felleskjøpet Agri og er nytt jurymedlem.

– Eg gler meg til å delta i arbeidet med å finne årets lokalmatgründer. Det blir produsert mykje og god lokalmat i Noreg, og denne kåringa er ein fin måte å få fram både mangfaldet og kvaliteten på maten. Me har nokon fortrinn i norsk matproduksjon som lokalmatprodusentane er gode representantar for, seier ho.

– Førte bedrifta sjumilssteg framover

2018-vinnaren Røyland gård i Engesland i Agder har i fleire år hatt aktivitetar, overnatting, kurs og konferansar på garden, og dei siste åra har dei utvikla syltetøy med eigne oppskrifter.

Dei nyttar råvarer frå skogane rundt garden og frå eigen hage. Blåbær, krekling, tyttebær, granskot, bjørkeskot, rogneskot og furunåler er nokon av ressursane ekteparet utnyttar, og blandar det med frukt og bær frå hagen.

– Å bli kåra til årets lokalmatgründer har vore med på å føre bedrifta vår nokon sjumilssteg framover, med nye avtalar, auka sal og mykje publisitet, seier Pernille Vea og Gunnar Sagstuen.

– Mange har fått auga opp for Røyland gård satsinga på å utnytte ville bær frå dei norske skogane, seier dei.