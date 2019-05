Arbeiderpartiet om pels-kompensasjon: – Uanstendig og uten respekt

– Det som er problemet her er at den ikke møter forbudsvedtaket med anstendighet og respekt overfor dem som sitter i næringen, som har lagt ned arbeid, krefter og økonomi. Det er bokførte verdier og det er reelle verdier som langt overstiger det som blir kompensert for. Det mener vi er krevende og at det er uanstendig, sier Aasland.

Onsdag ble det klart at regjeringspartiene på Stortinget går inn for en kompensasjonsordning, som vil gå lenger enn den som regjeringen selv la opp til. Arbeiderpartiet, mener det likevel ikke er nok.

– Det var en elendig proposisjon når det gjelder kompensasjon, som har blitt noe bedre gjennom det de presenterer i dag, men det er på langt nær der det burde vært. Vi er for styrt avvikling, men at det skal gjøres på en ordentlig måte. Og at en har en kompensasjon som gjør at man kan stå med ryggen rak, sier Aasland.

– Vi kommer til opprettholde vårt prinsipp om avviklingen, men vi kommer ikke til å stemme for et lovforslag hvor det er usikkerhet rundt det med kompensasjon. Det må på plass en kompensasjonsordning som samsvarer mer med de eskspropriasjonrettslige prinsippene, sier han videre.