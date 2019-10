Arbeiderpartiet etterlyser klimafond for bøndene

Under den muntlige spørretimen onsdag påpekte Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Terje Aasland at både Stortinget og organisasjoner har etterlyst et eget klimafond for å hjelpe norske bønder kutte utslippene.

– Det må betydelige omstilling til for å få klimagassutslippene ned i norsk landbruk. Derfor er dette fondet særdeles viktig, fastholdt Aasland.

– Hvor i all verden blir det av fondet? ville han vite.

Men landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) ville ikke komme med noen signaler om når fondet kan bli en realitet.

– Vi har valgt å prioritere de andre tingene først. Men det betyr ikke at vi ikke også ser muligheten på sikt for å tenke et fond på klima, sa hun.

Bollestad trakk videre fram at regjeringen har fått på plass en egen klimaavtale med landbruket, og at regjeringen legger opp til å bruke de årlige landbruksoppgjørene aktivt til å få ned utslippene fra landbruket.