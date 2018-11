Åpen Gård jubilerte med besøksrekord

Åpen Gård er det største, nasjonale arrangementet til Norges Bondelag. Målet er at dei opne gardane skal gi kunnskap om livet på garden og matproduksjon.

Annonse

– Stadig fleire er opptatt av korleis maten vår blir produsert. Åpen Gård er ein av dei aller viktigaste arenaane me har for å styrka kunnskapen ute blant folk, og eg håpar endå fleire lokallag blir med på dugnaden neste år, seier Inger Johanne Sveen i Norges Bondelag.

I år er det 30 år sidan Åpen Gård blei arrangert for første gong. Det blei opna opp for publikum på 116 gardar i heile landet, og det gav besøksrekord for arrangementet.

Av fylka var det Nordland som hadde flest innom dei opne gardane, med til saman 9.500 besøkande.