Anne takket nei til 150 millioner for matjordajorda – fikk pris

Jordvernforeningen i Rogaland har tildelt Anne Grødem Frøyland "Jordvernprisen" for at hun takket nei til svimlende 150 millioner kroner fra en oppkjøper som ønsket matjorda hennes.

– Det var eit veldig press mot mitt eige samvit, men eg vil fortsatt vere bonde og lage mat. Eg seier ikkje nei først og fremst for eigen del, men for dei som kjem etter meg, sa Anne Frøyland Grødem til Nationen om saken i desember i fjor.

Les også: Anne sa nei til 150 millionar for jorda

Opsjonsfirmaet ville kjøpe jorda hennes for å kunne bruke den i forbindelse med etablering av et stort datasenter på Kverneland i Time kommune på Jæren.

Annonse

I begrunnelsen for prisen skriver foreningen at "det står respekt og beundring av Anne sin kamp for å prøva å stoppe eit massivt angrep på landbruksjord på Kverneland frå Time kommune og sterke utbyggingsinteresser med vage prosjektplanar".

"Dyrka jord må ikkje øydeleggjast, og me skal ha ærbødighet for denne slik at landbruket kan produsera mat. Ho er ei viktig drivkraft i «Vern Kverneland» som vil hindra nedbygging av viktige landbruksareal i Norges viktigaste matfat", heter det videre.

Jordvernforeningen i Rogaland skriver at Frøyland med sitt nei til opsjonsavtale, viser en "sterk forvalterinnstilling".

"Anne er framtidsretta og modig som står mot eit vanvittig press for å overkjøra jordvernet", skriver de.