Anne Marie Glosli ny departementsråd i Landbruks- og matdepartementet

Hun etterfølger Leif Forsell, som har vært departementsråd siden 2011.

Glosli kommer fra stillingen som ekspedisjonssjef i landbrukspolitisk avdeling i samme departementet.

Leder jordbruksoppgjøret

Stillingen som departementsråd i Landbruks- og matdepartementet blir regnet som en av de mektigste stillingene i Landbruks-Norge.

Som departementsråd kommer Glosli til å være statens forhandlingsleder i de årlige jordbruksforhandlingene med bondeorganisasjonene. Departementsråden er øverste administrative leder i departementet og skal lede og samordne det administrative og faglige arbeidet på vegne av den som til enhver tid er minister.

Det var sju søkere til stillingen. Søknadsfristen til jobben gikk ut 31. januar.

Nåværende departementsråd Leif Forsell offentliggjorde i fjor høst at han ønsket å fratre fra stillingen etter åtte år i jobben.

– Grunnen til det er enkel – jeg har sett på fødselsattesten min, og den viser at jeg blir 66 år i januar neste år. Jeg har derfor kommet til at det nå er et høvelig tidspunkt for å avslutte mitt arbeid i departementet, sa Forsell til Nationen i fjor høst.

Lang erfaring

Glosli er utdannet cand. agric. med studieretning skogfag fra Norges Landbrukshøgskole, nå NMBU, i 1994.

Glosli har lang og relevant erfaring fra lederstillinger i offentlig sektor og har blant annet vært landbrukssjef og rådmann før hun i 2003 ble ansatt i Landbruks- og matdepartementet.

Her ledet hun i åtte år seksjon for næringsutvikling og miljøtiltak, og hun har fra 2012 vært ekspedisjonssjef og leder for landbrukspolitisk avdeling, ifølge Regjeringen.no.

Glosli er født i 1969 og bor på gård i Eidsberg i Østfold.