Animalia skal undersøke gassbedøving av griser

– I samarbeid med NMBU-Veterinærhøgskolen har vi fått utredningsmidler for å bekrefte eller avkrefte resultater vi har forholdt oss til så langt, skriver Animalia, Norges ledende fag- og utviklingsmiljø innen kjøtt- og eggproduksjon, i en pressemelding.

Viser til fordeler og ulemper

Nationen har tidligere skrevet om Samuel Rostøl som sultestreiker for å stanse gassing, og han har også i en pressemelding tilbydd Nortura 50 000 kroner for å få filme inne på et slakteri.

Når Animalia nå skal undersøke avlivingsmetode med gass, påpeker de først ulemper og fordeler ved de tre godkjente bedøvingsmetodene ved slakting av gris i Norge: mekanisk, elektrisk og gassbedøving.

Ifølge Animalia slaktes rundt 92 prosent av all gris i Norge med en co₂-konsentrasjon på omtrent 90 prosent, og det brukes moderne feller med gruppevis inndriving. De skriver denne praksisen etter forskning i de nordiske landene rundt år 2000 vært vurdert som den beste metoden både med hensyn til dyrevelferd og kjøttkvalitet.

– Styrken ved gruppevis gassbedøving er rolig inndriving på dyrenes premisser uten bruk av tvang, liten risiko for menneskelige feil, høy sikkerhet for at grisene er bedøvet inntil døden inntrer, samt at det er enkelt å oppdage dyr som unntaksvis ikke er godt bedøvet, står det i Animalias pressemelding.

– Ulempene ved gassbedøving er først og fremst at bevissthetstap ikke er øyeblikkelig, at det er et visst ubehag ved kontakt med gassen og anstrengt respirasjon. Når det gjelder risiko for angst samt forekomst av kramper før tap av bevissthet er resultatene av forskning varierende, skrives det videre.

Vil undersøke

Animalia påpeker at motstanderne av metoden viser til forskning som viser at det tar 30–60 sekunder før grisen mister bevisstheten, og at grisene kan oppleve angst, åndenød, smerter og heftige kramper før tap av bevissthet.

De viser også til at skandinaviske forskere har vist at grisen gradvis mister bevisstheten i løpet av 15 sekunder, og er uten bevissthet når kramper opptrer.

Annonse

– Disse resultatene kommer fra forsøk som er gjort i andre gassanlegg enn de som brukes i Norge, hvor det er lite tilfredsstillende kontroll med gasskonsentrasjonen. Undersøkelser ved norske slakterier viser at det er god kontroll med gasskonsentrasjonen i praktisk bruk. Dette tilsvarer forholdene i de skandinaviske forsøkene, skriver Animalia.

Animalia ønsker nå ny evaluering og vurdering av metoden, på grunnlag av norske forhold og praksis, og å altså undersøke nærmere når grisen mister bevisstheten.

Nortura møter med åpenhet

Cornelia Koppang Henriksen, Kommunikasjonsrådgiver hos Nortura skriver i en e-post til Nationen at de har fått henvendelser fra forbrukere som ønsker å se avliving og slakting.

Hun skriver Nortura vil arrangere omvisninger på flere deres anlegg utover høsten.

Når det gjelder bruk av gassbedøving som metode, skriver hun at det er "den mest skånsomme metoden vi har per i dag", og skriver også at de takker nei til tilbudet om penger fra Rostøl for å få filme.

– Vi takker for tilbudet, men en pengesum er et ikke tema for vår åpenhet. Vi har ingenting å skjule, og vi ønsker de som vil på omvisning velkommen til våre anlegg.

Billedtaking og filming på deres anlegg er en vurdering Nortura gjør i hvert enkelt tilfelle, skriver hun.

– Det er både etiske og konkurransemessige forhold vi må ivareta. Vi er svært opptatt av å vise hvordan virkeligheten er og åpner svært gjerne opp for innsyn.

– Vi er opptatt av å vise respekt for dyrene og de menneskene som arbeider i disse prosessene som handler om liv og død. Vi vil i hvert enkelt tilfelle vurdere hvem som er til stede og hva filmen skal brukes til.