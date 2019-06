Andre år på rad uten ulvejakt i Sverige

«Med cirka 300 ulver i Sverige og ingen tilvekst sammenlignet med forrige år, finnes det ikke noe rom for lisensjakt vinteren 2020», heter det i en pressemelding fra svenskenes rovviltforvaltningemyndighet Naturvårdsverket.

Marcus Öhman, viltforvaltningssjef i Naturvårdsverket, sier at de tilstreber å være tilpasningsdyktige.

– Det innebærer at vi innretter oss etter gjeldende situasjon. Med en ulvestamme på rundt 300 individer, kan vi ikke tillate lisensjakt. Men om stammen øker, kan situasjonen endres, sier han.

Nylig publiserte norske Rovdata og svenske Viltskadecenter tall over den sørskandinaviske ulvebestanden. Det er disse tallene som gjør svenskene ikke vil tillate noen ulvejakt i vinter. Bestanden har gått ned både i Sverige og Norge.

Det nye minimumsnivået for ulv i Sverige, som ble offentliggjort i begynnelsen av mai, har skapt uro både blant reineiere og sauebønder i Midt-Norge.

Naturvårdsverket har nemlig bestemt at det skal være én ulveyngling i det som svenskene omtaler som «Norra Rovdjursförvaltningsområdet», nærmere bestemt i Jämtland. Etter svenskenes regnemåte tilsvarer det ti ulver i Jämtland. Tidligere har det ikke vært noe mål om at det skal være ynglende ulv i Jämtland.

Svenske myndigheter opererer med «gunstig bevaringsstatus» for ulven. Det medfører at ulvebestanden i Sverige ikke kan gå lavere enn 300 dyr og dessuten at det må vandre inn minst én ulv fra den finsk-russiske bestanden og parre seg med en ulv som allerede bor i Sverige.

Naturvårdsverket understreker at selv om det ikke tillates lisensjakt den kommende vinteren, så vil det være åpning for skadefelling dersom ulver tar beitedyr eller innebærer en skaderisiko.

Neste år, når det foreligger nye bestandstall, vil Naturvårdsverket vurdere om de vil åpne for ulvejakt i 2021. I løpet av vinteren 2018 ble 15 ulver av 22 på lisensjaktkvota felt i Sverige.

I Norge skal det tas stilling til om det blir lisensjakt seinere i år. Inntil i år har kvotene blitt satt i juni, men siden jaktperioden er forskjøvet til å begynne i januar og ikke i oktober slik som det har vært inntil nå, skjer også fastsettelsen av kvota forskjøvet til seinsommeren.