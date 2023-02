«Alle» vil ha mer økologisk mat – produksjonen ned 20 prosent på et tiår

I 2010 var Stortinget tydelige. I behandlingen av jordbruksavtalen ble det satt et mål om 15 prosent økologisk matproduksjon innen 2020. Det feilet totalt.

I 2016 fikk myndighetene stryk av Riksrevisjonen, de slo fast at det ikke ble gjort nok for å nå målene vedtatt av Stortinget. Senere samme år skrotet Solberg-regjeringa målene.

Mellom 1999 og 2016 har det vært tallfestede mål om økologisk mat. Regjeringer i ettertid har også skrevet i sine plattformer at de vil «stimulere til økologisk produksjon». Realiteten er at utviklingen har gått helt motsatt vei.

Nationen har gått gjennom tallene for økologisk matproduksjon mellom 1995 og 2021. Arealet som ble økologisk dyrka, steg fra 90-tallet fram til 2010. Da var nær 574.000 dekar godkjent eller under omlegging til økologisk. Det utgjorde 5,7 prosent av norsk jordbruksareal totalt.

I 2021 var arealet nede i 451.000 dekar. En nedgang på over 20 prosent.

Andelen av det totale arealet hadde også gått ned, til 4,6 prosent.

Dagens regjering har igjen uttalt ambisjoner om økt økologisk produksjon. I sin politiske plattform skriver Ap-Sp-regjeringa at de vil «stimulere til økt produksjon og omsetning» av økologisk mat.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har begge etterlyst et tallfestet øko-mål.

Les også: Mener vi har mye å lære av østerriksk landbruk

Langt bak EU

Bjørgulv og Karianne Telneset er øko-bønder på Tynset, og produserer melk og kjøtt. De er samvirke-bønder, og leverer melka til Tine, som blir videre solgt og foredlet av Rorøsmeieriet. De er ikke særlig imponert over det økologiske utvalget i butikkene.

– Det utgjør ikke noen stor del av melkedisken, sier Bjørgulv.

Annonse

Norge ligger langt lavere på økologisk produksjon sammenlignet med de fleste land i Europa. I EU er økologisk jordbruk sentral i landbrukspolitikken. Europakommisjonen har et mål om 25 prosent økologisk produksjon innen 2030.

I dag ligger EU-snittet på nær åtte prosent. Østerrike blir ofte pekt på som et foregangsland innen øko-mat. De har allerede over 25 prosent økologisk produksjon.

Vårt naboland Sverige er også et land med høy økologisk produksjon, rett over 20 prosent av arealet produseres økologisk. Finland ligger over 13 prosent. Storprodusentene Tyskland og Frankrike ligger på henholdsvis 7,75 og 7,72 prosent økologisk.

Ekteparet Telneset tror det viser at folk har stor tiltro til det norske landbruket.

– Det er en holdning om at det konvensjonelle landbruket er såpass grønt som det er, slik at det ikke er noen stor forskjell på produktene, som vi kanskje tenker lenger nedover i Europa, sier Karianne.

– Hva er det dere øko-bønder gjør annerledes?

– Det første og enkleste er at vi ikke bruker sprøytemidler, ikke mineralgjødsel og vi må ha ku og kalv mer sammen, forklarer bøndene.

Utfordrende for Tine

Tynset-bøndene er veldig glad for at de kan levere melk til en stor samvirkebedrift som Tine, men ser også viktigheten av at det kommer helhjertede øko-aktører på banen, slik som Rørosmeieriet og Rema 1000s Kolonihagen.

– Det er veldig viktig. Det har vært litt vanskelig for Tine å markedsføre øko-melk og Nortura på øko-kjøtt. For dersom en framhever det ene, så vil man kanskje ubevisst snakke ned det andre.

– Hvis Tine skal reklamere med at det er mer miljø- og dyrevennlig, bedre for naturen og mer bærekraft, så sier de automatisk at økologisk er A-laget og de øvrige er B-laget. Jeg skjønner at det er vanskelig for Tine og Nortura å reklamere veldig mye for økologiske produkter, legger Karianne til.

Dersom man faktisk ønsker økt produksjon av økologisk mat, mener Telneset at det nødvendig at det offentlige trår til.

– Jeg tror det må bli mye større grad av offentlige innkjøp, og i storhusholdninger. Hadde jeg hatt det ene geniale svaret, skulle jeg solgt det dyrt, sier Bjørgulv spøkefullt.